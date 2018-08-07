Бага: БАТЭ и «Карабах» — это уже марка в Европе

Источник: AFP 2018

«Что стало решающим фактором вашей победы? Если говорить глобально, то, конечно, забитый мяч. Мы открыли счёт — соперникам требовалось отыгрываться, раскрываться. И рисунок игры был таковым, каким мы её видели.

Мы смотрели поединки «Карабаха» и в групповом турнире предыдущей Лиги чемпионов, и на ранних стадиях нынешней. Та команда здорово смотрелась в противостояниях с грандами. Теперь «Карабах» несколько другой. Но мы знали, к чему готовиться, — это мощная группа атаки, техничные футболисты. Видна рука очень серьезного тренера. Хорошо поставленная игра, много опытных ребят.