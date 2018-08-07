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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Бага: БАТЭ и «Карабах» — это уже марка в Европе

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлениями после гостевой победы над «Карабахом» (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2018

«Что стало решающим фактором вашей победы? Если говорить глобально, то, конечно, забитый мяч. Мы открыли счёт — соперникам требовалось отыгрываться, раскрываться. И рисунок игры был таковым, каким мы её видели.

Мы смотрели поединки «Карабаха» и в групповом турнире предыдущей Лиги чемпионов, и на ранних стадиях нынешней. Та команда здорово смотрелась в противостояниях с грандами. Теперь «Карабах» несколько другой. Но мы знали, к чему готовиться, — это мощная группа атаки, техничные футболисты. Видна рука очень серьезного тренера. Хорошо поставленная игра, много опытных ребят.

«ПСВ» в следующем раунде? Пока рано говорить об этом. Нам предстоит очень тяжелый поединок в Борисове 14 августа. А то, что здесь находились разведчики из Эйндховена, свидетельствует об уважении со стороны «ПСВ» и к БАТЭ, и к «Карабаху». Оба наших клуба — это уже марка в Европе, — цитирует Багу официальный сайт белорусского клуба.

Карабах 0:1
Первый тайм: 0:1
БАТЭ
7.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Tofig Bahramov - Republic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Алексей Бага
Голы
21 Станислав Драгун 36′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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