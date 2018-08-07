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10:01 (мск), источник: Sports.kz

«Казахстанцы просто не понимали, что с ними происходит». Хорватское СМИ — о матче «Астана» — «Динамо»

Хорватский сайт Net.hr прокомментировал итог первого матча третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между «Астаной» и загребским «Динамо» (0:2), сообщает Sports.kz.

«Игроки “Динамо” победили в гостях и получили огромное преимущество перед ответным матчем. У Дани Ольмо впереди большая карьера, если он продолжит в том же духе — он удивил “Астану” своим волшебным движением и был самой важной фигурой на поле. Казахстанцы просто не понимали, что с ними происходит», — пишет издание.

«Астана» на своем поле потерпела поражение со счетом 0:2 и прервала беспроигрышную серию из 13 матчей. На 39-й минуте забил Марио Будимир, а на 84-й отличился Дани Ольмо. Ответная игра пройдет 14 августа в Загребе (Хорватия). Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет со швейцарским «Янг Бойз».

Астана 0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо З
7.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук Ненад Белица
Голы
  Марио Будимир 39′
21 Даниэль Ольмо 84′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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