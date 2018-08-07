«Казахстанцы просто не понимали, что с ними происходит». Хорватское СМИ — о матче «Астана» — «Динамо»

«Игроки “Динамо” победили в гостях и получили огромное преимущество перед ответным матчем. У Дани Ольмо впереди большая карьера, если он продолжит в том же духе — он удивил “Астану” своим волшебным движением и был самой важной фигурой на поле. Казахстанцы просто не понимали, что с ними происходит», — пишет издание.