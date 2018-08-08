«Динамо» и «Зенит» встретятся в Минске спустя 29 лет

К Зениту внимание особое. Во-первых, еще слышно эхо минувшего чемпионата мира, а главная ударная сила питерцев — Артем Дзюба, любимчик публики и герой российской нации. Немало в составе и других звезд первой величины: и Паредес, и Нобоа, и Иванович, и Кузяев с Шатовым. Команда-пушка, как принято говорить в таких случаях. В двух стартовых турах российской лиги Зенит пока не проигрывал и даже не пропускал, победив Енисей и Арсенал скромно, но уверенно — 2:0 и 1:0. Билетов на игру, которая состоится на стадионе Динамо и начнется в 20.00, уже почти не осталось — разлетелись как горячие пирожки, ожидается аншлаг. Прогнозов в преддверии матча много. Как и воспоминаний. Некоторые крутят в памяти встречи Зенита с БАТЭ в Лиге чемпионов 10-летней давности, другие рассказывают, что они с детства за Зенит и потирают руки в предвкушении свидания с любимой командой. Поклонников у питерцев действительно много даже в Минске, и это добавляет матчу дополнительную интригу. Ну, а мне вспоминается вот что.



Последний раз минское Динамо играло против Зенита в 1989 году — 29 лет назад! Дело было в чемпионате СССР и, что любопытно, почти день в день с нынешним — 26 августа. Стадион собрал 14.285 зрителей (одним из них был я, конечно), которые стали свидетелями увлекательной игры, завершившейся вничью — 1:1 — наши весь матч проигрывали, а спаслись благодаря голу Гоцманова на 87-й минуте. Гоцманов в тот год был просто великолепен и по завершении сезона получил титул лучшего игрока БССР. Однако о Зените.



Тот сезон — закат чемпионского Зенита, одной из самых ярких и неординарных команд советского футбола 1980-х. Команда всю дистанцию плелась в хвосте, так и завершив первенство на последнем месте — с треском вылетели в первую лигу. Несмотря на это, по сумме двух матчей (в Ленинграде была победа — 1:0) Зенит наше Динамо обставил, в очередной раз подтвердив репутацию соперника крайне неудобного и бескомпромиссного. Ленинградский футбол тогда увядал, на корню профукав смену поколений. В матче против Динамо на поле вышло 9 (!) человек из чемпионского состава 5-летней давности, но это были уже уходящие в закат солдаты великих боев: Бирюков, Баранник, Долгополов, Желудков, Чухлов, Афанасьев — уходила эпоха. И больше не слышалось с трибун стадиона имени Кирова в Ленинграде знаменитых на весь Союз кричалок: Я хочу иметь ребенка от Володи Казаченка, я хочу иметь второго и от Юры Желудкова. Зенит тихо умирал, чтобы потом вернуться вновь уже в другом обличье — балованного ребенка богатенького Газпрома. Сперва это была команда Аршавина и Кержакова. Потом коллектив с безумными тратами на легионеров (один Халк чего стоит) и иностранных тренеров, которые рассматривались как панацея. А теперь Зенит снова другой. Наставники — свои в доску. В составе нет засилья иностранцев. Эта команда наиболее близка к той, из 1980-х, садыринской, которую до сих пор обожают старожилы. И в этом ее безусловное обаяние.



Динамо последние годы чемпионата СССР тоже доживало в состоянии перманентного кадрового раздрая — сменялись поколения, ломались стереотипы. Против Зенита в 1989-м играл, к примеру, только приехавший в том сезоне в Минск из Донецка Сергей Герасимец. Судьба сложится так, что он потом несколько сезонов проведет в форме питерцев, влюбится в этот город и останется там жить. А молодой защитник Зенита-89 Сергей Подпалый закончит карьеру в Гомеле, где проведет затем и самые удачные тренерские годы, выиграв с командой чемпионский титул. Траектория судеб гораздо более замысловата, чем линия полета мяча к воротам. И завтра на Динамо — новый виток увлекательной истории жизни двух замечательных команд.