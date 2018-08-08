Игрок ПАОКа: Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом
Маурисио — о лютых греческих фанатах, подарке от Кадырова и о том, за что Черчесов выгонял игроков с тренировки.
Маурисио — о лютых греческих фанатах, подарке от Кадырова и о том, за что Черчесов выгонял игроков с тренировки.
Сегодня ПАОК примет «Спартак». В составе греков есть человек, который уже много раз играл против
— Во время жеребьевки хотели попасть на «Спартак»?
— Счастлив, что появилась возможность вернуться в страну, где я сформировался. Я же еще в 20 лет попал в Россию и провел там 8 сезонов. Правда русский язык уже подзабыл. Практически не использую его.
— А с Саввиди?
— С ним — да. Но мы не ежедневно общаемся. По разговорам чувствуется, что для него значит команда. Он постоянно рядом — чувствует момент, когда похвалить команду, когда отругать.
— Вы рассказали тренеру ПАОКа все, что знаете о «Спартаке»?
— Пока нет. Возможно, позже. Я же действительно почти всю команду помню. Индивидуально очень сильные футболисты.
— Кто именно?
— Когда я выступал в России, мне больше всего нравились Промес, Глушаков, Зе Луиш, Зобнин и Фернандо — классные исполнители. Хотя у ПАОКа огромное желание попасть в групповой этап. Тем более сейчас наша команда находится в отличном состоянии.
— Даже так?
— Все идет еще от прошлого сезона, в котором мы практически не уступали и регулярно побеждали с крупным счетом. ПАОК очень важен для нашего владельца, который шесть лет возглавляет проект. Все понимают, какой сейчас момент в жизни нашего клуба. Мы в двух шагах от группового этапа Лиги чемпионов.
— Слышал, что в греческой лиге творятся удивительные вещи.
— Я пережил в Греции
— Вы до сих пор считаете, что у ПАОКа украли титул в скандальном матча с АЕКом?
— Вообще без сомнений. Да и по статистике мы провели чемпионский сезон. Выигрывали 18−19 матчей подряд, но остались на втором месте.
— Считается, что греческие фанаты — безбашенные.
— Да, сумасшедшая энергетика.
— Жене Вернблума не очень понравилось в Салониках. А вам?
— Мы с семьей отлично адаптировались к городу. Много солнца, пляж, что еще нужно? Город находится на берегу моря, в 30 минутах от классных пляжей. Есть рестораны, отличные школы для детей. Мне и в России нравилось. Понятно, что иначе, но тоже хорошо. Когда мы с женой общаемся, то иногда понимаем, что соскучились по России.
— Чем удивила Греция?
— Холодным кофе. Я о нем раньше вообще не слышал, зато теперь постоянно пью. Некоторые друзья приезжали в гости и не понимали: как это — холодный кофе. А мне нравится, каждый день пью.
— Когда вспоминаете ваш период в Питере, что первым делом всплывает в голове?
— Домашняя победа над «Спартаком». Помню, что забивал я и Халк. Мне удался хороший удар слету под перекладину. Надеюсь, на этом мои голы «Спартаку» не закончились.
— В «Зените» вы много играли при
— Ладно, я признаюсь. Переходя в ПАОК, я не знал, что клуб возглавляет сын Мирчи Луческу. Страха у меня не было, потому что я уверен в себе, но
— Мирча Луческу очень много занимался тактикой. Как это все влезало в игроков?
—
— В вашей карьере было много тренеров. Кто для вас стал главным из них? При этом Рэзвана Луческу оставляем за скобками, ведь о действующем тренере все игроки обязаны отзываться максимально уважительно.
— В футболе ты постоянно
— Вы работали в «Тереке» с Черчесовым, который сотворил чудо со сборной России на ЧМ-2018.
— Никакого чуда. Я знаю уровень футболистов в России. Вы сами его недооцениваете. Ваши футболисты могли бы выступать в лучших клубах Европы.
— Каким вам запомнился Черчесов?
— Он очень требовательный в плане дисциплины. Видимо, это и было нужно сборной России. Черчесов — генерал. При нем все должно делаться четко и правильно.
— Он настолько требовательный, что постоянно
— Может быть, в свое время он немного перебарщивал.
— Приведите пример строгости Черчесова?
— Выгонял с тренировки за опоздание на одну минуту.
— Когда вы видитесь с друзьями, что они прежде всего спрашивают о России?
— Про жизнь в Чечне, опасно ли там. Рассказываю, что у меня все было в порядке. Полезно окунуться в другую культуру, другую религию. Да, появлялись определенные лимиты. Да, было непросто, ведь жизнь совсем не такая, как в Бразилии. Но я в 20 лет решился уехать на другой конец планеты и мне не на что жаловаться. Мне всячески помогали президент и болельщики «Терека».
— Ходят легенды о том, как Рамзан Кадыров дарил футболистам автомобили после удачных игр.
— Мне вручил бутсы с бриллиантами. Я не ожидал такого подарка. Сейчас он хранится у меня дома в Бразилии.
— Не боитесь, что украдут?
— Поэтому и спрятал в сейф.
— Вы внешне немного похожи на кавказца. Вас в Грозном не принимали за своего?
— Нет. Зато, когда я переехал в