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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Полный декласс, или почему «Астана» не заслуживала победы в первой игре третьего раунда ЛЧ

Соперник забил в каждом из таймов.

«Астана» на своем поле проиграла загребскому «Динамо» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперник оказался лучше во всем, в результате чего забив в каждом из таймов добился заслуженной победы. Исход встречи вполне закономерен, о чем свидетельствует и ее статистика: удары 10−12 (в створ 0:5), угловые 1−1, офсайды 2:1, желтые карточки 1−3, фолы 11−16, владение мячом 63% — 37%.

Как видим, казахстанский чемпион уступил по основным компонентам игры, разве что меньше фолил и больше владел мячом, что на результате встречи никак не сказалось.

Кроме того, после этой игры «Динамо» с девятью голами временно возглавило рейтинг самых результативных клубов квалификации. При этом «Астана» пока что сохранила за собой первую строчку в списке самых бьющих команд — 82 удара, загребский клуб с 40 ударами расположился на 16-й строчке.

Ответный матч команд пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары в заключительном квалификационном этапе Лиги чемпионов сыграет с швейцарским «Янг Бойзом», а проигравший перейдет в раунд плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что «Астана» впервые встретилась с «Динамо» в турнирах под эгидой УЕФА. Лучшим результатом обоих клубов в ЛЧ является участие в групповом раунде, в котором казахстанцы выступали в 2015 году, а хорваты — в 2011, 2012, 2015 и 2016 годах соответственно.

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