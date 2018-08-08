Каррера не считает «Спартак» фаворитом. ПАОК и правда силен

Источник: РИА "Новости"

Впервые меня занесло в Салоники зимой 2011-го: тогда ПАОК впервые за тридцать семь лет прорвался в еврокубковый плей-офф и наткнулся в 1/16 Лиги Европы на ЦСКА. Хотя фанатам двух клубов тогда было нечего делить (и те, и другие дружат с коллегами из «Партизана»), меры безопасности перед матчем были колоссальными: арену «Тумба» было не разглядеть за автозаками и металлическими заборами. Местные предупредили: если ПАОК проиграет, лучше не выходить со стадиона в течение часа.

В итоге ПАОК проиграл, пропустив от своего будущего форварда Томаша Нецида, и английский судья Эндрю Маринер проторчал на арене до половины первого ночи — ожидая, пока разгонят буйную толпу.

С тех пор фанаты ПАОК спокойнее не стали. Два года назад их команда уступала в домашнем полуфинале Кубка Греции «Олимпиакосу». На последних минутах будущий зенитовец Роберт Мак упал в чужой штрафной после контакта с вратарем «Олимпиакоса» Стефаносом Капино. Вместо пенальти Мак дождался прямой красной карточки и в ярости едва не поколотил судью Андреаса Паппаса.

Читайте также ФК «Спартак» начнет выступление в ЛЧ гостевым матчем против греческого ПАОКа

Фанаты ПАОК рванули на поле, швыряя файеры и боксируя с полицейскими. Даже по греческими меркам это выглядело некоторым перебором. Владелец ПАОК Иван Саввиди, своим приходом спасший клуб от банкротства летом 2012-го, извинился за фанатов, но ехать на ответный матч отказался. «Я предупреждаю всех судей: не играйте с огнем. Если у вас проблемы с совестью и с законом, отойдите в сторону. Ваши действия приводят к уголовным преступлениям на стадионе».

В феврале этого года болельщик ПАОК попал рулоном кассовой ленты в главного тренера «Олимпиакоса» Оскара Гарсию (полузащитника «Барселоны» середины девяностых). Случилось это за несколько минут до начала матча, после чего вице-президент «Олимпиакоса» Саввас Теодоридис увез команду со стадиона. ПАОК снова нарвался на техническое поражение, но ту историю уже через две недели затмило легендарное появление Ивана Саввиди с пистолетом на последних минутах матча его команды, шедшей на втором месте, и лидера, АЕК.

Ярость Саввиди была вызвана отмененным из-за офсайда голом его защитника Варелы при счете 0:0. Директор ПАОК Любош Михел объяснил эскападу шефа тем, что тот просто забыл снять пистолет. В итоге греческий чемпионат остановили на две недели, а Саввиди на три года отстранили от футбольной деятельности.

Финишировав вторым и попав в квалификацию Лиги чемпионов, ПАОК подписал летом бразильского левого вингера «Ахмата» Лео Жабу, форварда лондонского «Арсенала» Чубу Акпома и защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. А вот Понтуса Вернблума в ПАОК, похоже, не будет — его жене Нине не понравились Салоники. Но ПАОК будет опасен и без шведа.

Мощный сербский форвард Александар Прийович забил в прошлом сезоне двадцать семь мячей. Он же автор двух из пяти голов «Базелю» в предыдущем раунде ЛЧ. Круто дирижирует атаками центральный полузащитник Димитриос Пелкас, отдавший в Швейцарии две голевые передачи. На флангах атаки зажигают клиент Мино Райолы Омар Эль Каддури, забивавший в серии А за «Наполи» и «Торино», а также двадцатилетний новичок сборной Греции Димитрис Лимниос, имеющий бразильские корни (его мать — из Баии). Ну, а из глубины всю эту компанию поддерживают экс-зенитовец Маурисио и испанец Хосе Каньяс, который пять лет назад мог сменить «Бетис» на «Рубин», но выбрал «Суонси». Именно эту пару на предматчевой пресс-конференции особо отметил Массимо Каррера.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК - Спартак М -

Тренировка «Спартака» на стадионе «Тумба» началась в восемь вечера и прошла при 31-градусной жаре. «Нам будет не хватать болельщиков, — сказал перед тренировкой Денис Глушаков. — Но огромное количество людей станет болеть за нас у телевизоров. Да и на стадионе наверняка услышим какую-то поддержку. Ведь здесь, в Греции, отдыхает много туристов из России».

Неучастие в поездке Джикии, Самедова, Петковича и Мельгарехо тренер «Спартак» прокомментировал просто: «Они пока не набрали стопроцентной формы и продолжат работать в Москве. А здесь мне нужны футболисты, способные выдержать все 90 минут на поле».

«Я не считаю “Спартак” фаворитом, — удивил Каррера. — ПАОК на предыдущей стадии турнира показал себя отличной командой, выбил “Базель”. Мы думаем о победе. Прилетели именно с такой целью — выиграть. Но полагаю, что ПАОК с этим не согласен».