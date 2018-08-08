Каррера не считает «Спартак» фаворитом. ПАОК и правда силен

Впервые меня занесло в Салоники зимой 2011-го: тогда ПАОК впервые за тридцать семь лет прорвался в еврокубковый
В итоге ПАОК проиграл, пропустив от своего будущего форварда Томаша Нецида, и английский судья Эндрю Маринер проторчал на арене до половины первого ночи — ожидая, пока разгонят буйную толпу.
С тех пор фанаты ПАОК спокойнее не стали. Два года назад их команда уступала в домашнем полуфинале Кубка Греции «Олимпиакосу». На последних минутах будущий зенитовец Роберт Мак упал в чужой штрафной после контакта с вратарем «Олимпиакоса» Стефаносом Капино. Вместо пенальти Мак дождался прямой красной карточки и в ярости едва не поколотил судью Андреаса Паппаса.
Фанаты ПАОК рванули на поле, швыряя файеры и боксируя с полицейскими. Даже по греческими меркам это выглядело некоторым перебором. Владелец ПАОК Иван Саввиди, своим приходом спасший клуб от банкротства летом 2012-го, извинился за фанатов, но ехать на ответный матч отказался. «Я предупреждаю всех судей: не играйте с огнем. Если у вас проблемы с совестью и с законом, отойдите в сторону. Ваши действия приводят к уголовным преступлениям на стадионе».
В феврале этого года болельщик ПАОК попал рулоном кассовой ленты в главного тренера «Олимпиакоса» Оскара Гарсию (полузащитника «Барселоны» середины девяностых). Случилось это за несколько минут до начала матча, после чего
Ярость Саввиди была вызвана отмененным
Финишировав вторым и попав в квалификацию Лиги чемпионов, ПАОК подписал летом бразильского левого вингера «Ахмата» Лео Жабу, форварда лондонского «Арсенала» Чубу Акпома и защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. А вот Понтуса Вернблума в ПАОК, похоже, не будет — его жене Нине не понравились Салоники. Но ПАОК будет опасен и без шведа.
Мощный сербский форвард Александар Прийович забил в прошлом сезоне двадцать семь мячей. Он же автор двух из пяти голов «Базелю» в предыдущем раунде ЛЧ. Круто дирижирует атаками центральный полузащитник Димитриос Пелкас, отдавший в Швейцарии две голевые передачи. На флангах атаки зажигают клиент Мино Райолы Омар Эль Каддури, забивавший в серии А за «Наполи» и «Торино», а также двадцатилетний новичок сборной Греции Димитрис Лимниос, имеющий бразильские корни (его мать — из Баии). Ну, а из глубины всю эту компанию поддерживают
Тренировка «Спартака» на стадионе «Тумба» началась в восемь вечера и прошла при 31-градусной жаре. «Нам будет не хватать болельщиков, — сказал перед тренировкой Денис Глушаков. — Но огромное количество людей станет болеть за нас у телевизоров. Да и на стадионе наверняка услышим
Неучастие в поездке Джикии, Самедова, Петковича и Мельгарехо тренер «Спартак» прокомментировал просто: «Они пока не набрали стопроцентной формы и продолжат работать в Москве. А здесь мне нужны футболисты, способные выдержать все 90 минут на поле».
«Я не считаю “Спартак” фаворитом, — удивил Каррера. — ПАОК на предыдущей стадии турнира показал себя отличной командой, выбил “Базель”. Мы думаем о победе. Прилетели именно с такой целью — выиграть. Но полагаю, что ПАОК с этим не согласен».
От самоуспокоенности игроков «Спартака» вчера предостерег не только Каррера. По информации