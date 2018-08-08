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15:50 (мск), источник: ТАСС

Тренер минского «Динамо»: «Зениту» при Семаке еще только предстоит сыграться

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» является фаворитом противостояния с белорусским «Динамо» (Минск) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу, но сине-бело-голубым еще только предстоит создать новую команду. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер белорусской команды Сергей Гуренко.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в Минске в четверг.

«Нам предстоит непростой матч, думаю, будет очень интересно как нам, так и соперникам. Травмированных у нас нет, все хотят себя проявить. Мы не будем спорить, что мастерство “Зенита” выше, но есть много примеров, когда выигрывает не мастерство, например, на том же чемпионате мира в России», — поделился ожиданиями Гуренко.

«Прежде всего, мы не знаем, какой состав будет играть у “Зенита”, потому что у клуба их два равноценных, — отметил он. — Их главное преимущество — игроки заметно превосходят нас в мастерстве. Из минусов — для “Зенита” это начало сезона, команде еще только предстоит выстроиться, она еще не в оптимальных кондициях».

Перед началом нынешнего сезона главным тренером «Зенита» был назначен Сергей Семак, который сменил на этом посту итальянца Роберто Манчини. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа.

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