Тренер минского «Динамо»: «Зениту» при Семаке еще только предстоит сыграться

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в Минске в четверг.

«Нам предстоит непростой матч, думаю, будет очень интересно как нам, так и соперникам. Травмированных у нас нет, все хотят себя проявить. Мы не будем спорить, что мастерство “Зенита” выше, но есть много примеров, когда выигрывает не мастерство, например, на том же чемпионате мира в России», — поделился ожиданиями Гуренко.

«Прежде всего, мы не знаем, какой состав будет играть у “Зенита”, потому что у клуба их два равноценных, — отметил он. — Их главное преимущество — игроки заметно превосходят нас в мастерстве. Из минусов — для “Зенита” это начало сезона, команде еще только предстоит выстроиться, она еще не в оптимальных кондициях».