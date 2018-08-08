СМИ: Более 40 болельщиков «Спартака» задержаны в Салониках и будут депортированы

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом пройдет в среду (начало — 20:00 мск) в Салониках на стадионе «Тумба». Российский клуб был оштрафован на €55 000 и не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в двух ближайших гостевых играх еврокубков (еще одна игра — условно) из-за беспорядков фанатов клуба на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (1:2) в прошлом сезоне.