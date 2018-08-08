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17:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Более 40 болельщиков «Спартака» задержаны в Салониках и будут депортированы

ТАСС, 8 августа. Более 40 болельщиков московского «Спартака» задержаны в греческих Салониках после попытки приобрести билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным ПАОКом и будут депортированы. Об этом сообщает портал To10.gr.

Источник: РИА "Новости"

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом пройдет в среду (начало — 20:00 мск) в Салониках на стадионе «Тумба». Российский клуб был оштрафован на €55 000 и не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в двух ближайших гостевых играх еврокубков (еще одна игра — условно) из-за беспорядков фанатов клуба на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (1:2) в прошлом сезоне.

По данным издания, 42 спартаковских болельщика были задержаны возле касс стадиона «Тумба» во время попытки приобрести билеты. Ожидается, что все задержанные будут депортированы в Россию.

Ранее ПАОК приостановил онлайн-продажи оставшихся 150 билетов, чтобы они не достались спартаковским фанатам.

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