Домашний матч «Зенита» против минского «Динамо» в ЛЕ покажут на стадионе «Санкт-Петербург»
ТАСС, 8 августа.
ТАСС, 8 августа.
Ранее стало известно, что ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет на стадионе «Петровский», так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Зенит» проведением домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах после игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов.
Отмечается, что встреча будет показана на большом экране внутри чаши стадиона «Санкт-Петербург», трансляция начнется в 19:45 мск, а специально для собравшихся встречу прокомментирует Владимир Стогниенко. Также сообщается, что билеты на трансляцию игры будут бесплатными.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 16 августа.