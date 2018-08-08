Домашний матч «Зенита» против минского «Динамо» в ЛЕ покажут на стадионе «Санкт-Петербург»

Ранее стало известно, что ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет на стадионе «Петровский», так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Зенит» проведением домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах после игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов.