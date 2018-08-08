Россиянин пострадал в Салониках в результате нападения в преддверии матча «Спартака» в ЛЧ

В среду в Салониках пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком», начало — 20:00 мск.
Отмечается, что во вторник вечером группа из 10 человек напала на пятерых россиян, один из которых получил травму в ходе инцидента. Россияне утверждали, что находятся в Салониках в качестве туристов и не являются болельщиками «Спартака». Однако в полиции подчеркнули, что инцидент напрямую связан с матчем ПАОК — «Спартак».
Российский клуб не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в двух ближайших гостевых играх еврокубков (еще одна игра — условно) из-за беспорядков фанатов клуба на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (1:2) в прошлом сезоне. По данным портала, около 30 российских болельщиков смогли приобрести билеты через интернет. Позднее ПАОК приостановил онлайн-продажи оставшихся 150 билетов, чтобы они не достались спартаковским фанатам.