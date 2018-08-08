Россиянин пострадал в Салониках в результате нападения в преддверии матча «Спартака» в ЛЧ

В среду в Салониках пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком», начало — 20:00 мск.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК 3 Спартак М 2

Отмечается, что во вторник вечером группа из 10 человек напала на пятерых россиян, один из которых получил травму в ходе инцидента. Россияне утверждали, что находятся в Салониках в качестве туристов и не являются болельщиками «Спартака». Однако в полиции подчеркнули, что инцидент напрямую связан с матчем ПАОК — «Спартак».