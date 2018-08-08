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19:26 (мск), источник: ТАСС

Семак: Дзюба не полетел на матч с минским «Динамо», чтобы подтянуть кондиции

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетел в Минск на матч Лиги Европы с местным «Динамо», потому что ему необходимо набрать форму. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер сине-бело- голубых Сергей Семак.

Источник: РИА "Новости"

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в Минске в четверг.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
3-й отборочный раунд, 9.08.2018, 20:00
Динамо Мн
-Зенит-

Дзюба, который принял участие в двух стартовых турах чемпионата России, не прилетел в Минск.

«Причина элементарна — мы решили догрузить тех игроков, которые пропустили большую часть предсезонной подготовки из- за участи в чемпионате мира, чтобы они набрали свои оптимальные кондиции. Артем и так поздно вернулся, но показывает хорошую форму. Спасибо ему за это большое. Но мы понимаем, что ему еще нужна тренировочная работа, чтобы он лучше себя чувствовал и в психологическом, и в физическом плане», — объяснил Семак.

«Что касается остальных, посмотрим, решим завтра, кто сыграет», — также сообщил он.

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала турнира.

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