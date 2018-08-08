Семак: Дзюба не полетел на матч с минским «Динамо», чтобы подтянуть кондиции

«Причина элементарна — мы решили догрузить тех игроков, которые пропустили большую часть предсезонной подготовки из- за участи в чемпионате мира, чтобы они набрали свои оптимальные кондиции. Артем и так поздно вернулся, но показывает хорошую форму. Спасибо ему за это большое. Но мы понимаем, что ему еще нужна тренировочная работа, чтобы он лучше себя чувствовал и в психологическом, и в физическом плане», — объяснил Семак.