Футболисты «Зенита» Мак и Паредес отсутствуют на тренировке команды перед матчем ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

Игра между «Зенитом» и «Динамо» состоится в четверг в Минске, начало — 20:00 мск.

В среду петербургская команда провела предматчевую тренировку. Паредес и Мак приняли участие в обоих играх «Зенита» в чемпионате России сезона-2018/19 и не отметились результативными действиями.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Артем Дзюба не полетел в Минск, чтобы улучшить собственные физические кондиции.