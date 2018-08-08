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20:06 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» Мак и Паредес отсутствуют на тренировке команды перед матчем ЛЕ

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес и Роберт Мак отсутствуют на тренировке команды перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо», передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Игра между «Зенитом» и «Динамо» состоится в четверг в Минске, начало — 20:00 мск.

В среду петербургская команда провела предматчевую тренировку. Паредес и Мак приняли участие в обоих играх «Зенита» в чемпионате России сезона-2018/19 и не отметились результативными действиями.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Артем Дзюба не полетел в Минск, чтобы улучшить собственные физические кондиции.

Ответный матч между российским клубом и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 16 августа. Победитель этого противостояния в квалификационном раунде плей-офф встретится с шотландским «Хибернианом» или норвежским «Мольде».

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