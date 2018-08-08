Полиция Салоник опровергла информацию о задержании болельщиков «Спартака»

Ранее портал to10.gr сообщал, что более 40 болельщиков московского «Спартака» задержаны в Салониках после попытки приобрести билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом и будут депортированы.

«Не было ни приводов, ни задержаний, ни арестов болельщиков “Спартака”, — сказал полицейский. — Все спокойно».

На вопрос, были ли угрозы болельщикам «Спартака» со стороны фанатов ПАОКа, представитель пресс-службы полиции сказал, что «такой информации не поступало». По его словам, перед матчем предпринимаются обычные меры безопасности. «Их усиления не потребовалось, предпринимается то, что требуется законодательством», — подчеркнул он.

Информация об отсутствии задержаний подтверждается и греческим спортивным порталом sport24.gr. Как он пишет, в Грецию перед матчем с ПАОКом прибыли около 100−200 болельщиков «Спартака».