Полиция Салоник опровергла информацию о задержании болельщиков «Спартака»

Ранее портал to10.gr сообщал, что более 40 болельщиков московского «Спартака» задержаны в Салониках после попытки приобрести билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом и будут депортированы.
«Не было ни приводов, ни задержаний, ни арестов болельщиков “Спартака”, — сказал полицейский. — Все спокойно».
На вопрос, были ли угрозы болельщикам «Спартака» со стороны фанатов ПАОКа, представитель пресс-службы полиции сказал, что «такой информации не поступало». По его словам, перед матчем предпринимаются обычные меры безопасности. «Их усиления не потребовалось, предпринимается то, что требуется законодательством», — подчеркнул он.
Информация об отсутствии задержаний подтверждается и греческим спортивным порталом sport24.gr. Как он пишет, в Грецию перед матчем с ПАОКом прибыли около 100−200 болельщиков «Спартака».
Матч между «Спартаком» и ПАОКом пройдет в среду (начало — 20:00 мск) в Салониках на стадионе «Тумба». Российский клуб не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в двух ближайших гостевых играх еврокубков (еще одна игра — условно) из-за беспорядков фанатов клуба на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (1:2) в прошлом сезоне.