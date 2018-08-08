Наставник «Кайрата» назвал фаворита матча с «Сигмой» и рассказал о «Севилье»

Источник: Sports.kz

— Мы знакомы с нашим соперником, хорошо готовились к этому матчу. Это сильная и молодая команда, которая уделяет особое внимание обороне. «Сигма» много борется и это будет сложная игра для нас. У них есть много хороших игроков в центре поля, есть хороший нападающий и, как я уже сказал, это будет непростой матч, но мы готовы. Также это будет первый матч в еврокубках для них, они стартуют с третьего раунда и являются фаворитами, но мы постараемся показать все лучшее с нашей стороны. Это точно.

— Ваша команда ежегодно выступает в еврокубках, а «Сигма» же впервые за долгое время вернулась в Лигу Европы. Как вы думаете, это будет преимущество для вашей команды?

— Я так не думаю. Потому что в основном мы проводим множество игр в чемпионате, а в еврокубках же у нас бывает не так много матчей. Поэтому, большинство матчей мы проводим в своем чемпионате и хочу отметить, что ваша лига является более сильной, в особенности в физическом плане.

Это не наше преимущество, потому что мы не играем ежегодно в четвертьфинале или полуфинале еврокубков. Каждая из команд будет стараться показать все лучшее, и мы прибыли сюда не в качестве туристов, наша команда будет стараться пройти в следующий раунд. Я уверен в своих игроках, нам предстоит серьезное противостояние, состоящее из двух матчей. Поэтому, мы идем шаг за шагом, нам нужно провести хорошие 90 минут здесь и уже потом будем думать о второй игре.

— Как вы думаете, тот факт, что вы проводите матч за матчем, является ли особенностью перед завтрашней игрой?

— Мы из Казахстана, и наша страна находится далеко (улыбается). У нас также есть следующий матч уже в это воскресенье, поэтому нам нужно хорошо спланировать подготовку к Лиге Европы и чемпионату. У нас нет времени, чтобы вернуться в Алматы для восстановления и мы отправимся в Петропавловск.

Мы всегда думаем о состоянии игроков, об их восстановлении, ведь наш город находится очень далеко от Оломоуца. Будь наша команда из Польши, мы могли бы прибыть сюда на автобусе. У нас есть впереди долгое путешествия, поэтому на после матча с «Сигмой» у нас будет время, чтобы восстановиться здесь и отправиться в Казахстан. У нас же был опыт долгого перелета в Голландию, когда мы вернулись в Алматы и не имели возможности нормально восстановиться перед игрой в чемпионате. Посмотрим. Если мы выиграем — все скажут, что наш клуб идеален, если проиграем, все скажут, что наш тренер — «катастрофа».

— Как много мотивации дает вам тот факт, что победитель противостояния встретится в следующем раунде с «Севильей»? В особенности, учитывая, что вы являетесь испанским специалистом.

— Что я могу сказать? (улыбается). Мы не можем сейчас думать о «Севилье», когда у нас есть матчи с «Сигмой». Но, могу сказать, что победитель третьего раунда проведет матчи высокого уровня.

«Севилья» — многократный обладатель кубка Лиги Европы и все говорят мне о том, что я являюсь испанцем и задают мне множество вопросов об их команде. Но я не могу ничего сказать, потому что у нас есть еще впереди два матча в этом раунде.

Что касается мотивации, то тот факт, что мы находимся сейчас здесь — вполне хорошая мотивация. Потому что «Сигма» — это клуб с историей, играет в Европе, в прошлом встречался с мадридским «Реалом» в плей-офф еврокубков и этого вполне достаточно для нас. В футболе все идет шаг за шагом, поэтому о следующем раунде мы будем думать потом.

— Одним из ваших лидеров является Андрей Аршавин. Как вы можете оценить его готовность и в целом как оцените работу с ним?

— В первую очередь, я хочу сказать, что я ждал такого вопроса, потому что он является уже типичным (улыбается).

Андрей — большой профессионал, он всегда приходит первым на тренировки и покидает их последним. Поэтому он до сих пор находится в футболе, он играет в футбол, потому что он любит этот спорт. В будущем из него выйдет отличный тренер, он хорошо понимает этот спорт. Могу вам сказать, что он веселый парень, он наслаждается игрой в футбол, и является для нас важным игроком. Для нас он дает нечто особенное, потому что он сам является особенным.