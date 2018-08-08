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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Это «Спартак»! Красно-белые вели 2:0, но проиграли ПАОК

«Спартак» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл ПАОК (2:3).

Источник: Спорт-Экспресс

Красно-белые вели со счетом 2:0 после голов Ивелина Попова и Квинси Промеса. Но еще до перерыва хозяева отыгрались и вышли вперед, забив три мяча за 15 минут. На 71-й минуте Промес не забил пенальти.

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Отметим, что перед матчем группа российских журналистов подверглась нападению со стороны агрессивных поклонников греческого клуба.

Ответная игра пройдет в Москве во вторник, 14 августа.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

ПАОК (Греция) — «СПАРТАК» (Москва) — 3:2 (3:2).

Голы: Попов, 7 (0:1). Промес, 17 (0:2). Прийович, 29 — с пенальти (1:2). Лимниос, 37 (2:2). Пелкас, 44 (3:2).

Нереализованный пенальти: Промес, 71 (вратарь).

ПАОК: Пасхалакис, Леонарду Матос, Хачериди, Варела, Креспо, Лимниос (Лео Жаба, 79), Маурисиу (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Эль-Каддури (Варда, 61), Прийович.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Рассказов, 90+4), Комбаров, Ломовицкий, Зобнин, Фернанду, Попов (Тимофеев, 64), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 78).

Предупреждения: Жиго, 19. Зобнин, 40. Эль-Каддури, 58. Пасхалакис, 69. Ломовицкий, 72. Маурисиу, 77. Фернанду, 83.

Судьи: ГРИНФЕЛЬД, Йаркони, Хассан (все Израиль).

8 августа. Салоники. Стадион «Тумба».

ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
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