Это «Спартак»! Красно-белые вели 2:0, но проиграли ПАОК
«Спартак» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл ПАОК (2:3).
«Спартак» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл ПАОК (2:3).
Отметим, что перед матчем группа российских журналистов подверглась нападению со стороны агрессивных поклонников греческого клуба.
Ответная игра пройдет в Москве во вторник, 14 августа.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первый матч
ПАОК (Греция) — «СПАРТАК» (Москва) — 3:2 (3:2).
Голы: Попов, 7 (0:1). Промес, 17 (0:2). Прийович, 29 — с пенальти (1:2). Лимниос, 37 (2:2). Пелкас, 44 (3:2).
Нереализованный пенальти: Промес, 71 (вратарь).
ПАОК: Пасхалакис, Леонарду Матос, Хачериди, Варела, Креспо, Лимниос (Лео Жаба, 79), Маурисиу (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас,
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Рассказов, 90+4), Комбаров, Ломовицкий, Зобнин, Фернанду, Попов (Тимофеев, 64), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 78).
Предупреждения: Жиго, 19. Зобнин, 40.
Судьи: ГРИНФЕЛЬД, Йаркони, Хассан (все Израиль).
8 августа. Салоники. Стадион «Тумба».
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)