«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Шкендию» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

На 15-й минуте матча нападающий австрийской команды Мунас Даббур успешно реализовал пенальти. В компенсированное время первого тайма игры израильтянин удвоил преимущество хозяев поля. В концовке матча, на 80-й минуте полузащитник Диади Самассеку довёл счёт до разгромного, забив третий гол австрийского клуба. Через три минуты арбитр удалил с поля полузащитника Златко Юнузовича за перебор жёлтых карточек, но македонцы не смогли забить даже в большинстве.