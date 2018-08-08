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22:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Шкендию» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

«Ред Булл Зальцбург» обыграл македонскую «Шкендию» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 15-й минуте матча нападающий австрийской команды Мунас Даббур успешно реализовал пенальти. В компенсированное время первого тайма игры израильтянин удвоил преимущество хозяев поля. В концовке матча, на 80-й минуте полузащитник Диади Самассеку довёл счёт до разгромного, забив третий гол австрийского клуба. Через три минуты арбитр удалил с поля полузащитника Златко Юнузовича за перебор жёлтых карточек, но македонцы не смогли забить даже в большинстве.

Ответная встреча состоится 14 августа в Скопье. Начало игры «Шкендия» — «Ред Булл Зальцбург» запланировано в 21:15 по московскому времени.

Зальцбург 3:0
Первый тайм: 2:0
Шкендия
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Марко Розе Катип Османи
Голы
16′ Мунас Даббур 9
45+3′ Мунас Даббур 9
81′ Диади Самассеку 8
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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