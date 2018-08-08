«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Шкендию» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ
«Ред Булл Зальцбург» обыграл македонскую «Шкендию» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Ред Булл Зальцбург» обыграл македонскую «Шкендию» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 15-й минуте матча нападающий австрийской команды Мунас Даббур успешно реализовал пенальти. В компенсированное время первого тайма игры израильтянин удвоил преимущество хозяев поля. В концовке матча, на 80-й минуте полузащитник Диади Самассеку довёл счёт до разгромного, забив третий гол австрийского клуба. Через три минуты арбитр удалил с поля полузащитника Златко Юнузовича за перебор жёлтых карточек, но македонцы не смогли забить даже в большинстве.
Ответная встреча состоится 14 августа в Скопье. Начало игры «Шкендия» — «Ред Булл Зальцбург» запланировано в 21:15 по московскому времени.
|Марко Розе
|Катип Османи
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алияр Агаев (Азербайджан)