Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК устроил «Спартаку» ад на поле и трибунах
Промес еще и пенальти не забил.
Промес еще и пенальти не забил.
В Салоники спартаковским болельщикам приезжать было запрещено — дисквалификация УЕФА.
Но греческие ультрас все равно нашли, с кем подраться, — с журналистами.
Около 10 фанатов ПАОК прорвались на медиатрибуну и напали на россиян, среди которых были и корреспонденты Sport24.
Неочевидный состав «Спартака» на первый матч в еврокубковом сезоне.
Ну кто мог подумать, что Каррера сделает выбор в пользу неопытных Максименко и Ломовицкого, а Глушакова, наоборот, из старта уберет?
14 августа, 20:30 — ответный матч с ПАОК на «Открытие Арене».
Лига чемпионов-2018/19. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Голы: Попов, 7 (0:1), Промес, 17 (0:2), Прийович, 29 (1:2, с пенальти), Лимниос, 37 (2:2), Пелькас, 44 (3:2).
На 71-й минуте Квинси Промес (Спартак) не реализовал пенальти.
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Креспо, Варела, Хачериди, Каньяс, Маурисио (Шахов, 84), Пелькас,
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Рассказов, 94), Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Промес, Адриано (Зе Луиш, 77).
Данила Игнатов