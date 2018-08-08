Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК устроил «Спартаку» ад на поле и трибунах

Источник: Sport24

В Салоники спартаковским болельщикам приезжать было запрещено — дисквалификация УЕФА.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК 3 Спартак М 2

Но греческие ультрас все равно нашли, с кем подраться, — с журналистами.

Около 10 фанатов ПАОК прорвались на медиатрибуну и напали на россиян, среди которых были и корреспонденты Sport24.

Неочевидный состав «Спартака» на первый матч в еврокубковом сезоне.

Ну кто мог подумать, что Каррера сделает выбор в пользу неопытных Максименко и Ломовицкого, а Глушакова, наоборот, из старта уберет?

Из знакомых нам по РПЛ игрокам в составе ПАОК ровно один — Маурисио. Лео Жаба, который тоже играл в «Ахмате», остался на скамейке рядом с сыном Луческу. Да, это главный тренер греческой команды.

Еще месяц назад Ивелин Попов говорил, что хочет покинуть Москву и вернуться в «Рубин». Клуб болгарина не отпустил, а уже сейчас он забивает в Лиге чемпионов. Гол на выезде — уже большое преимущество для «Спартака».

Еще один быстрый гол забил Квинси Промес. Помог рикошет от Евгения Хачериди, экс-защитника киевского «Динамо». Голкипер ПАОК почти спас, но мяч все-таки залетел в ворота.

К середине тайма ПАОК пришел в себя и стал намного увереннее атаковать. Как итог — пенальти, Зобнин сыграл рукой в штрафной после розыгрыша углового. Александр Прийович спокойно отыграл один гол, разведя мяч и Максименко по разным углам.

Сравняли греки уже на 37-й минуте. Изображающий борьбу Комбаров дал прострелить, а Димитрис Лимниос остался без опеки.

А перед самым перерывом ПАОК вообще вышел вперед. Снова отвратительная игра Комбарова (на его месте оборонялся центрфорвард Адриано) и привоз молодого вратаря Максименко. Это провал.

После перерыва «Спартак» пытался контролировать мяч, Каррера даже выпустил Тимофеева вместо Попова. Но, кажется, в обороне стало еще хуже: греки чуть не забили четвертый мяч после выхода один на один. Повезло, что мимо.

В какой-то момент показалось, что «Спартаку» очень сильно повезло. Судья из Израиля поставил пенальти в ворота ПАОК в моменте, когда редко свистят — Адриано придерживали руками за футболку. Но Промес пробил так себе, а на добивании никто так и не успел.

Глобально ничего страшного для спартаковцев в поражении 2:3 в гостях нет. Два гостевых гола оставляют неплохие шансы в ответном матче. Другое дело, что матч в Греции показал проблемы «Спартака» в атаке, которые в стартовых играх РПЛ были не видны. Плюс психологическое преимущество теперь точно на стороне ПАОК.

Лига чемпионов-2018/19. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

ПАОК — «Спартак» М 3:2 (3:2)

Голы: Попов, 7 (0:1), Промес, 17 (0:2), Прийович, 29 (1:2, с пенальти), Лимниос, 37 (2:2), Пелькас, 44 (3:2).

На 71-й минуте Квинси Промес (Спартак) не реализовал пенальти.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Креспо, Варела, Хачериди, Каньяс, Маурисио (Шахов, 84), Пелькас, Эль-Каддури (Варда, 61), Лимниос (Лео, 79), Прийович.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Рассказов, 94), Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Промес, Адриано (Зе Луиш, 77).