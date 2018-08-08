Каррера: Футболист «Спартака» Глушаков не сыграл в матче ЛЧ с ПАОКом из-за болей в шее
САЛОНИКИ /Греция/, 8 августа. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков не принял участия в матче футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОКом
САЛОНИКИ /Греция/, 8 августа. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков не принял участия в матче футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОКом
«Спартак» уступил в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческому ПАОКу на выезде со счетом 2:3, выигрывая в первом тайме со счетом 2:0. Глушаков всю игру провел в запасе.
«Вчера на тренировке Глушаков пожаловался на боль в шее, я предпочел им не рисковать», — сказал Каррера.
Ответный матч пройдет 14 августа в Москве.