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8 августа, источник: ТАСС

Каррера: Футболист «Спартака» Глушаков не сыграл в матче ЛЧ с ПАОКом из-за болей в шее

САЛОНИКИ /Греция/, 8 августа. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков не принял участия в матче футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОКом из-за болей в шее. Об этом журналистам сообщил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» уступил в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческому ПАОКу на выезде со счетом 2:3, выигрывая в первом тайме со счетом 2:0. Глушаков всю игру провел в запасе.

«Вчера на тренировке Глушаков пожаловался на боль в шее, я предпочел им не рисковать», — сказал Каррера.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве.

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