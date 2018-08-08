ФК «Спартак» изучит момент, когда фанаты пытались ослепить Промеса при исполнении пенальти
САЛОНИКИ /Греция/, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» изучит эпизод в гостевом матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, в котором полузащитника
САЛОНИКИ /Греция/, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» изучит эпизод в гостевом матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, в котором полузащитника
«Спартак» уступил на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческому ПАОКу со счетом 2:3, выигрывая в первом тайме со счетом 2:0.
Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота ПАОКа, автор одного из голов у гостей Промес не сумел переиграть вратаря соперника.
«Эти вещи могли повлиять [на пробитие пенальти], но нам нужно этот момент пересмотреть. А болельщики выполнили свой долг, они поддерживали свою команду при счете 0:2», — сказал Каррера.
Специалист не стал говорить, рассчитывает ли он на реванш в ответной встрече. «ПАОК показал хороший футбол. Вторая игра покажет, но, как я вчера и говорил, “Спартак” фаворитом сегодня не был», — отметил итальянец.
Ответный матч «Спартак» и ПАОК проведут 14 августа в Москве.