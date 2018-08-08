ФК «Спартак» изучит момент, когда фанаты пытались ослепить Промеса при исполнении пенальти

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» уступил на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческому ПАОКу со счетом 2:3, выигрывая в первом тайме со счетом 2:0.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК 3 Спартак М 2

Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота ПАОКа, автор одного из голов у гостей Промес не сумел переиграть вратаря соперника.

«Эти вещи могли повлиять [на пробитие пенальти], но нам нужно этот момент пересмотреть. А болельщики выполнили свой долг, они поддерживали свою команду при счете 0:2», — сказал Каррера.

Специалист не стал говорить, рассчитывает ли он на реванш в ответной встрече. «ПАОК показал хороший футбол. Вторая игра покажет, но, как я вчера и говорил, “Спартак” фаворитом сегодня не был», — отметил итальянец.