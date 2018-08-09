«Не разговаривайте громко по-русски». За беспредел в Салониках ПАОК должен быть наказан
Российских журналистов чуть не убили в Греции.
Российских журналистов чуть не убили в Греции.
«Спартак» потерпел обидное поражение в первом матче Лиги чемпионов. Но это тот случай, когда игра команды отходит на второй план.
Прежде всего хотелось бы выразить слова благодарности
Сегодня, за несколько часов до начала матча на российских журналистов напали. Прямо у входа на медиатрибуну фанаты ПАОК провоцировали журналистов, били их по лицу и угрожали. Самый активный из болельщиков даже смог пробежать в ложу, где хотел продолжить войну с журналистами. В итоге нас взяли под охрану полиции и посоветовали не выходить со стадиона до специального распоряжения.
Трудно понять логику чиновников УЕФА, которые из года в год наказывают российские клубы матчами без зрителей за
Да, российские фанаты могут ответить на беспредел в Салониках, но достойны ли такого ответа эти измученные жарой и поступающие низко люди? Пусть лучше с ними разбирается УЕФА, а «Спартак», надеемся, ответит на футбольном поле.
Максим Алланазаров