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00:04 (мск), источник: Sport24

«Не разговаривайте громко по-русски». За беспредел в Салониках ПАОК должен быть наказан

Российских журналистов чуть не убили в Греции.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» потерпел обидное поражение в первом матче Лиги чемпионов. Но это тот случай, когда игра команды отходит на второй план.

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Лига чемпионов 2018/2019
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Прежде всего хотелось бы выразить слова благодарности вице-президенту «Спартака» Наилю Измайлову, который помог российским журналистам покинуть Салоники живыми и здоровыми.

Что-то странное начало происходить в городе еще накануне матча. Российские журналисты спокойно сидели в одном из кафе в центре Салоников. Но вдруг к нам подошёл один из местных и попросил не разговаривать громко на русском языке. «Лучше бы вам вообще расплатиться и куда-нибудь уйти», — добавил он. Сначала показалось, что это шутка, розыгрыш. Греция все-таки — страна Евросоюза, а не Центральной Африки.

Сегодня, за несколько часов до начала матча на российских журналистов напали. Прямо у входа на медиатрибуну фанаты ПАОК провоцировали журналистов, били их по лицу и угрожали. Самый активный из болельщиков даже смог пробежать в ложу, где хотел продолжить войну с журналистами. В итоге нас взяли под охрану полиции и посоветовали не выходить со стадиона до специального распоряжения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трудно понять логику чиновников УЕФА, которые из года в год наказывают российские клубы матчами без зрителей за какие-то мифические нарушения. Эти люди вообще когда-нибудь были на матчах ПАОК в Салониках? Видели, что люди с ненавистью в глазах готовы бить других только за то, что те говорят на русском языке? В Греции вообще есть полиция? Или у нее всегда сиеста?

Скорее всего — и это правильно — греки, которые приедут на ответную игру, не столкнутся с фанатским и полицейским беспределом. Почти наверняка довольные представители ПАОК и его болельщики будут рассказывать о том, какой тёплый приём им устроили в Москве.

Да, российские фанаты могут ответить на беспредел в Салониках, но достойны ли такого ответа эти измученные жарой и поступающие низко люди? Пусть лучше с ними разбирается УЕФА, а «Спартак», надеемся, ответит на футбольном поле.

Максим Алланазаров

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