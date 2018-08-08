Полиция не зарегистрировала инцидент с участием фанатов ПАОКа и российских журналистов

В среду московский «Спартак» уступил ПАОКу со счетом 2:3 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ранее сразу несколько журналистов российских СМИ, находящихся в Салониках, сообщили в соцсетях, что фанаты греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Пресс-служба греческого клуба уточнила, что один из журналистов спровоцировал фанатов, а конфликт был исчерпан благодаря вмешательству службы безопасности и не имел продолжения.
Отвечая на вопрос о нападении греческих фанатов, полицейский сказал, что «такой информации не поступало». «Если и существовала какая-нибудь конфронтация на словах, обмен высказываниями, или кто-то скандировал какие-то лозунги против кого-то, я этого не могу знать», — сказал представитель пресс-службы, добавив, что «во всяком случае, чего-то более серьезного не было».