Полиция не зарегистрировала инцидент с участием фанатов ПАОКа и российских журналистов

В среду московский «Спартак» уступил ПАОКу со счетом 2:3 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ранее сразу несколько журналистов российских СМИ, находящихся в Салониках, сообщили в соцсетях, что фанаты греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Пресс-служба греческого клуба уточнила, что один из журналистов спровоцировал фанатов, а конфликт был исчерпан благодаря вмешательству службы безопасности и не имел продолжения.