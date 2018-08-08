Тренер ПАОКа считает ошибочным пенальти в ворота его команды в матче ЛЧ со «Спартаком»

Источник: AP 2018

В среду ПАОК на домашнем стадионе «Тумба» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ходу первого тайма хозяева проигрывали в два мяча, однако еще до перерыва смогли выйти вперед. При этом «Спартак» имел возможность сравнять счет, когда во втором тайме за фол Хачериди на Луисе Адриано был назначен пенальти. Удар полузащитника красно-белых Квинси Промеса отразил голкипер ПАОКа Александрос Пасхалакис.

«Это фантастический матч, сегодня команда высокого уровня играла с равным себе соперником. Разница только в том, что в первые 15 минут “Спартак” был слишком спокойным, и это сыграло ему на руку, а нам не хватило самообладания, поэтому мы пропустили два мяча. Но затем мы стали играть в свой футбол, начали действовать ближе к противнику, быстро вводить мяч в игру — все это позволило нам контролировать пространство. Во втором тайме в моменте с пенальти нам улыбнулась удача, но я считаю, что судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый в наши ворота », — сказал Луческу.

Главный тренер ПАОКа отметил, что не хитрил, когда называл «Спартак» фаворитом до очного матча. «У меня не было таких намерений, просто “Спартак” обладает большим опытом. Это клуб из мощного чемпионата, у команды хороший бюджет. Качество российской лиги очень высокое, поэтому я действительно не могу сказать, что обманул вас, назвав “Спартак” фаворитом», — заверил Луческу.

Ответный матч между ПАОКом и «Спартаком» состоится 14 августа на «Открытие-Арене». «Мы знаем о наших слабостях, но нашим соперником являются игроки высокого уровня. Наша команда всегда уважает соперника, но мы каждый раз стремимся к победе, лучшим доказательством этого является сегодняшнее превращение счета 0:2 в 3:2. В ответном матче у нас будет одна тактика — игра на победу», — отметил Луческу.