ФК «Зенит» проведет матч с минским «Динамо» в квалификации Лиги Европы

Источник: AP 2018

Заняв под руководством Роберто Манчини в прошлом сезоне лишь пятое место в российском первенстве, «Зенит» вынужден играть в квалификации второго по значимости еврокубкового турнира. В случае успеха в матчах с минчанами петербуржцы, которыми сейчас руководит Сергей Семак, сыграет с шотландским «Хибернианом» или норвежским «Мольде» за право выступить в групповом раунде Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2018/2019 3-й отборочный раунд, 9.08.2018, 20:00 Динамо Мн - Зенит -

«Зенит» начал сезон с двух побед в чемпионате России — над красноярским «Енисеем» (2:0) и тульским «Арсеналом» (1:0), команда Семака надежно сыграла в обороне и сумела забить необходимые для побед мячи. Летом в клуб вернулась из аренды большая группа футболистов, включая форварда сборной России Артема Дзюбу, который уже отличился голом в Красноярске.

Однако Дзюба в Минск не поехал, так как имел мало времени на отпуск после чемпионата мира, и тренерский штаб дал возможность ему набрать форму. «Мы понимаем, что Артему еще нужна тренировочная работа, чтобы он лучше себя чувствовал и в психологическом, и в физическом плане», — объяснил Семак.

Накануне игры в Минске пропустили предматчевую тренировку Роберт Мак и Леандро Паредес. «В атаке у соперника играют достаточно хорошие футболисты, которые стараются обострять, действуют быстро, команда хорошо использует фланги. В целом хороший соперник, который, как и мы, ставит перед собой высокие цели, так что будет интересно», — отметил главный тренер «Зенита».

Чемпион первенства СССР 1982 года

Минское «Динамо» успешно выступало в чемпионатах СССР, став победителем в 1982 году и трижды выиграв бронзовые медали. В 1984 году «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов. Тогда в составе команды Эдуарда Малофеева выступали такие известные футболисты, как Сергей Алейников, Сергей Гоцманов, Андрей Зыгмантович, Сергей Боровский, которые также играли за сборную СССР на чемпионатах мира.

В первенстве Белоруссии «Динамо» побеждало семь раз, однако последний раз это произошло в 2004 году. Еще девять раз минчане становились серебряными призерами, в том числе и в прошлом сезоне, вновь уступив многолетнему флагману белорусского футбола БАТЭ. Выступление в Лиге Европы «Динамо» начало с первого квалификационного раунда, обыграв ирландский «Дерри Сити» (2:0, 1:2) и словацкий клуб «Дунайска Стреда» (3:1, 4:1). Три мяча в этих встречах забил сербский полузащитник Урош Николич.

Главным тренером «Динамо» является хорошо известный в России Сергей Гуренко. 45-летний специалист входил в тренерский штаб «Краснодара», «Спартака» из Нальчика и пермского «Амкара». В бытность игрока выступал за московский «Локомотив», а также за испанские и итальянские клубы. В 2004 году Гуренко под руководством Юрия Семина выиграл чемпионат России, c «Сарагосой» — Кубок Испании (2001), а с «Пармой» — Кубок Италии (2002).

В последнее время Гуренко работал помощником Славолюба Муслина в сборной Сербии, а в прошлом году во второй раз возглавил «Динамо». Впервые Гуренко работал в клубе с 2009 по 2010 год, едва завершив карьеру игрока.

«Мы не будем спорить, что мастерство “Зенита” выше, но есть много примеров, когда выигрывает не мастерство, например, на том же чемпионате мира в России», — поделился ожиданиями Гуренко. По его словам, определить стартовый состав «Зенита» будет сложно, так как российский клуб имеет два десятка равноценных игроков.

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Наваловский и сын Гуренко

Костяк нынешнего «Динамо» составляют белорусские футболисты, среди которых есть опытные игроки, выступавшие в России, — защитники Максим Жавнерчик и Игорь Шитов.

В составе «Динамо» играет и сын главного тренера полузащитник Артем Гуренко, а последним новичком команды стал грузинский защитник Георгий Наваловский, перешедший из «СКА-Хабаровск».

Чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна-осень», и после 17 туров «Динамо» занимает второе место, на семь очков отставая от БАТЭ, но имея матч в запасе.

Последнюю встречу национального первенства команда провела две с половиной недели назад, победив в гостях «Ислочь» (1:0) благодаря голу Владимира Хващинского.

Матч пройдет на стадионе «Динамо» в Минске, начало — 20:00 мск.

Ответная игра состоится 16 августа на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром встречи назначен Анастасиос Папапетру из Греции.