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00:50 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» сыграет с «Прогресом» из Люксембурга в матче футбольной Лиги Европы

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» сыграет в четверг с люксембургским «Прогресом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Команда из Люксембурга станет для дебютантов еврокубков из столицы Башкирии вторым соперником на пути в групповую стадию.

Источник: РИА "Новости"

Победив в предыдущем раунде словенский «Домжале», «Уфа» получила в соперники «Прогрес», который представляет город Нидеркорн с населением три тысячи человек. Для уфимского клуба важно избежать недооценки оппонента, ведь в нынешнем розыгрыше турнира люксембуржцы обыграли уже два достаточно известных клуба — азербайджанскую «Габалу» и венгерский «Гонвед», оба раза победив с общим счетом 2:1.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
3-й отборочный раунд, 9.08.2018, 17:00
Уфа
-Прогрес-

«Уфа», которую летом после ухода в «Зенит» Сергея Семака возглавил 36-летний Сергей Томаров, успешно начала сезон, не потерпев ни одного поражения в четырех матчах. В розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) уфимцы идут на третьем месте, сыграв вничью с действующим чемпионом московским «Локомотивом» (0:0) и разгромив махачкалинский «Анжи» (3:0). В матчах с «Домжале» башкирская команда добилась успеха благодаря голу словенца Бояна Йокича в гостевой встрече (0:0, 1:1). Лучшим бомбардиром клуба в сезоне пока является полузащитник Ондржей Ванек, забивший два мяча махачкалинцам.

Успехи «Уфы» во многом основаны на сыгранном составе, который сохранился с прошлого сезона, в котором команда заняла шестое место и получила путевку в Лигу Европы. Однако для выхода в групповую стадию «Уфе» необходимо пройти «Прогрес», а затем обыграть победителя пары «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).

«Все футболисты, которые были травмированы, за исключением Алексея Никитина, тренируются в общей группе и включены в заявку на матч», — заявил Томаров.

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Лучший сезон «Прогреса»

«Прогрес» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Люксембурга, уступив лишь «Дюделанжу». Команда из Нидеркорна трижды выиграла чемпионат страны (в последний раз — в 1981 году) и провела 20 матчей на международной арене.

Нынешний сезон пока самый успешный в еврокубковой истории «Прогреса».

Год назад команда в квалификации Лиги Европы прошла лишь одну стадию, сенсационно обыграв «Рейнджерс», но уступив затем кипрскому АЕЛу из Лимасола.

В составе «Прогреса» выступают в основном местные и французские футболисты, а лучшим бомбардиром является бельгиец Майрон де Алмейда.

Самый известный игрок клуба — 33-летний хавбек Марио Муч, сыгравший около ста матчей за сборную Люксембурга.

Возглавляет «Прогрес» 45-летний специалист Паоло Амодио. Он высоко оценил искусственное покрытие уфимского стадиона «Нефтяник». «Мы привыкли проводить матчи на таком покрытии, так как играем на нем в зимнее время, но тут оно гораздо лучше нашего», — сказал Амодио.

Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — 17:00 мск. Ответная игра состоится 16 августа в городе Дифферданж.

В четверг в квалификации Лиги Европы также сыграют минское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

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