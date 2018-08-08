Российские журналисты заявили о нападении на них фанатов греческого ПАОК

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Как сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем микроблоге в Twitter, фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Его слова подтверждают и другие российские журналисты, находившиеся на матче в Греции, на своих страницах в соцсетях.

«Небольшой инцидент»

Как утверждается в официальном микроблоге ПАОКа в Twitter, инцидент был спровоцирован тем, что один из российских журналистов показал неприличный жест болельщикам греческого клуба.

«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу поклонников ПАОКа, и один из них сделал жест болельщикам», — говорится в сообщении ПАОКа.

МИД России проверяет информацию.

Российское генконсульство в Салониках проверяет информацию о нападении на журналистов, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией. К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.

В каких еще скандалах замешаны фанаты ПАОКа

Это не первый скандал с участием болельщиков ПАОКа: 6 марта фанаты греческого клуба захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира.

Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с «Олимпиакосом», в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов.

3:2 в пользу ПАОК

Прошедший матч закончился поражением российского клуба: футболисты «Спартака» уступили ПАОКу в первой игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Спортивный поединок, прошедший в среду в Салониках, завершился победой ПАОК со счетом 3:2. «Спартак» к середине первого тайма вел в два мяча после голов Ивелина Попова (7-я минута) и Куинси Промеса (17), но хозяева сумели отыграться и добиться победы. В составе ПАОКа отличились Александар Прийович (29 — с пенальти), Димитрис Лимниос (37) и Димитрис Пелкас (44).

На 71-й минуте капитан «Спартака» Куинси Промес не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

Футболистов московского «Спартака» ожидает в Москве такой же веселый матч против греческого ПАОКа, как и первая игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Салониках, заявил РИА Новости бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой.