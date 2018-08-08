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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
08:35 (мск), источник: Р-Спорт

Российские журналисты заявили о нападении на них фанатов греческого ПАОК

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК попытались напасть на российских репортеров во время матча против московского «Спартака» в Салониках.

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Как сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем микроблоге в Twitter, фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Его слова подтверждают и другие российские журналисты, находившиеся на матче в Греции, на своих страницах в соцсетях.

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«Небольшой инцидент»

Как утверждается в официальном микроблоге ПАОКа в Twitter, инцидент был спровоцирован тем, что один из российских журналистов показал неприличный жест болельщикам греческого клуба.

«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу поклонников ПАОКа, и один из них сделал жест болельщикам», — говорится в сообщении ПАОКа.

МИД России проверяет информацию.

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Российское генконсульство в Салониках проверяет информацию о нападении на журналистов, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией. К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.

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В каких еще скандалах замешаны фанаты ПАОКа

Это не первый скандал с участием болельщиков ПАОКа: 6 марта фанаты греческого клуба захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира.

Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с «Олимпиакосом», в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов.

3:2 в пользу ПАОК

Прошедший матч закончился поражением российского клуба: футболисты «Спартака» уступили ПАОКу в первой игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Спортивный поединок, прошедший в среду в Салониках, завершился победой ПАОК со счетом 3:2. «Спартак» к середине первого тайма вел в два мяча после голов Ивелина Попова (7-я минута) и Куинси Промеса (17), но хозяева сумели отыграться и добиться победы. В составе ПАОКа отличились Александар Прийович (29 — с пенальти), Димитрис Лимниос (37) и Димитрис Пелкас (44).

На 71-й минуте капитан «Спартака» Куинси Промес не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

Футболистов московского «Спартака» ожидает в Москве такой же веселый матч против греческого ПАОКа, как и первая игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Салониках, заявил РИА Новости бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой.

«Не стоит посыпать голову пеплом и расстраиваться. Шансы у “Спартака” и ПАОКа на выход в следующий этап по-прежнему 50 на 50. Ну, проиграли 2:3. Обидно, что вели 2:0 и уступили в итоге. Начало было неплохим для “Спартака”, но, с другой стороны, никто не ожидал, что “Спартак” поведет 2:0 в гостях с такой крепкой командой. Дома также можно победить ПАОК со счетом 3:2. Но в Москве нас тоже ждет веселый матч», — сказал Мостовой.

ПАОК — «Спартак»: беспорядки и нападение на журналистов
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04:57 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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