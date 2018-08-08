Российские журналисты заявили о нападении на них фанатов греческого ПАОК
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК попытались напасть на российских репортеров во время матча против московского «Спартака» в Салониках.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК попытались напасть на российских репортеров во время матча против московского «Спартака» в Салониках.
Как сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем микроблоге в Twitter, фанаты ПАОКа пытались прорваться в
Как утверждается в официальном микроблоге ПАОКа в Twitter, инцидент был спровоцирован тем, что один из российских журналистов показал неприличный жест болельщикам греческого клуба.
«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу поклонников ПАОКа, и один из них сделал жест болельщикам», — говорится в сообщении ПАОКа.
МИД России проверяет информацию.
Российское генконсульство в Салониках проверяет информацию о нападении на журналистов, говорится в сообщении дипломатического ведомства.
«Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией. К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.
Это не первый скандал с участием болельщиков ПАОКа: 6 марта фанаты греческого клуба захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира.
Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с «Олимпиакосом», в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов.
Прошедший матч закончился поражением российского клуба: футболисты «Спартака» уступили ПАОКу в первой игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Спортивный поединок, прошедший в среду в Салониках, завершился победой ПАОК со счетом 3:2. «Спартак» к середине первого тайма вел в два мяча после голов Ивелина Попова (7-я минута) и Куинси Промеса (17), но хозяева сумели отыграться и добиться победы. В составе ПАОКа отличились Александар Прийович (29 — с пенальти), Димитрис Лимниос (37) и Димитрис Пелкас (44).
На 71-й минуте капитан «Спартака» Куинси Промес не реализовал пенальти.
Ответный матч состоится 14 августа в Москве.
Футболистов московского «Спартака» ожидает в Москве такой же веселый матч против греческого ПАОКа, как и первая игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Салониках, заявил РИА Новости бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой.
«Не стоит посыпать голову пеплом и расстраиваться. Шансы у “Спартака” и ПАОКа на выход в следующий этап
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)