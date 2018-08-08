Димитриос Лимниос: Матч со «Спартаком» я никогда не забуду
Нападающий ПАОК Дмитриос Лимниос после матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (3:2) отметил, что команда победила благодаря болельщикам.
Нападающий ПАОК Дмитриос Лимниос после матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (3:2) отметил, что команда победила благодаря болельщикам.
Форвард забил один из мячей, сравняв счет в этой игре.
— Это был матч, который я никогда не забуду, — приводит sportime.gr слова Лимниоса. — Стадион был полон и придал нам импульс для успеха. Теперь мы видим, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов.
Когда анализировали игру «Спартака», то увидели, что в атаке у них несколько опасных игроков. Думаю, нам удалось с ними справиться. Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.
В первые 20 минут нас не было на поле, но комада отреагировала на это. Выиграли со счетом 3:2 и теперь сохраняем позитивный настрой перед поездкой в Россию.
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)