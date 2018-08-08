Димитриос Лимниос: Матч со «Спартаком» я никогда не забуду

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Форвард забил один из мячей, сравняв счет в этой игре.

— Это был матч, который я никогда не забуду, — приводит sportime.gr слова Лимниоса. — Стадион был полон и придал нам импульс для успеха. Теперь мы видим, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов.

Когда анализировали игру «Спартака», то увидели, что в атаке у них несколько опасных игроков. Думаю, нам удалось с ними справиться. Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.