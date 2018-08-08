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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
08:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Димитриос Лимниос: Матч со «Спартаком» я никогда не забуду

Нападающий ПАОК Дмитриос Лимниос после матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (3:2) отметил, что команда победила благодаря болельщикам.

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Форвард забил один из мячей, сравняв счет в этой игре.

— Это был матч, который я никогда не забуду, — приводит sportime.gr слова Лимниоса. — Стадион был полон и придал нам импульс для успеха. Теперь мы видим, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов.

Когда анализировали игру «Спартака», то увидели, что в атаке у них несколько опасных игроков. Думаю, нам удалось с ними справиться. Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.

В первые 20 минут нас не было на поле, но комада отреагировала на это. Выиграли со счетом 3:2 и теперь сохраняем позитивный настрой перед поездкой в Россию.

ПАОК — «Спартак»: беспорядки и нападение на журналистов
Во время загрузки произошла ошибка.
04:57 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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