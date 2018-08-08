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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николай Писарев: Промес и Луиз Адриану игру провалили

Экс-форвард «Спартака», в недавнем прошлом главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев — о битве в Салониках.

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МАКСИМЕНКО

— Что это было, Николай?

— Во всем виновата страшная жара, к которой спартаковцы так и не адаптировались. Хотя начали здорово, агрессивно, забили два мяча. Но выдержать темп не смогли.

— Расслабились?

— Нет, дело не в этом. Просто не привыкли ребята играть в подобных условиях. Да еще ПАОК при фантастической поддержке болельщиков без конца атаковал. К жаре и такому давлению «Спартак» оказался не готов. Жаль.

— Третий мяч на совести Максименко.

— Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват, из-за него проиграли… А мне кажется, у «Спартака» очень хороший вратарь. Каррера правильно сделал, что с первого тура доверил эту позицию Максименко.

— Он сильнее Реброва?

— Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр.

— Что скажете о другом юниоре — Ломовицком?

— Радует, что в «Спартаке» наконец-то стали доверять своим воспитанникам. Федун давным-давно ждет отдачи от академии, в которую вкладывает огромные деньги. Я, например, не считаю, что Ташаев лучше Ломовицкого. Разве что опытнее. Но если молодым шанс не давать, они никогда не заиграют.

— Логично.

— По игре с ПАОК к Максименко и Ломовицкому у меня претензий меньше всего. Печально, что матч провалили лидеры — Луиз Адриану и Промес. А с них-то спрос другой.

— Что творится с Промесом?

— Да его уже давно продавать пора! Все по-прежнему восхищаются Антошкой, но надо смотреть правде в глаза. В Салониках был никакой. В предыдущих матчах — тоже. Если Промес действительно хочет чего-то добиться в футболе, свой уровень нужно подтверждать в каждой игре.

— Расставаться с ним «Спартак» не торопится.

— По моей информации, зарплата Промеса — четыре миллиона евро в год. Где еще дадут столько? Вот он никуда и не рвется.

— Как полагаете, пройдет «Спартак» в следующий раунд?

— Надеюсь. Но с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче» будет намного сложнее. Если спартаковские лидеры сыграют так же, как в Салониках, — Лиги чемпионов не видать.

ЕРЕМЕНКО

— Еременко в «Спартаке» — неоднозначный трансфер?

— Почему? Несмотря на паузу, Роман остается очень качественным футболистом. Он уже адаптирован к российскому чемпионату, что тоже немаловажно. На мой взгляд, «Спартак» сделал хорошее приобретение.

— Верите, что в 31 год после двухлетнего простоя можно вернуться на прежний уровень?

— Верю! Понятно, бесследно такие вещи не проходят, какое-то время Еременко понадобится, чтоб набрать кондиции. Но «Спартаку» поможет, в этом у меня сомнений нет.

— Многих поразило, что он выбрал «Спартак», а не ЦСКА.

— А меня — нет. Изначально понимал, что шансы Еременко оказаться в армейском клубе, мягко говоря, невелики.

— Из-за того, что у ЦСКА сейчас скромные финансовые возможности?

— В том числе.

— Пока в России не закрылось трансферное окно, еще какие-то позиции «Спартаку» нужно усилить?

— Это зависит от того, пробьется ли команда в групповой этап Лиги чемпионов. Если да — скорее всего, возьмут кого-то в оборону. А может, и в полузащиту.

— Ивелин Попов считает, что «Спартак» сейчас на первом месте в России по уровню состава. Разделяете мысль?

— А «Зенит»? Там вообще 36 человек на контракте! Вот эти два клуба укомплектованы лучше всех. Даже с перебором. Если до конца августа кого-то отдадут в аренду — не удивлюсь.

«ОЛИМПИЕЦ»

— Давайте теперь о вас. Как в июле вы перестали быть главным тренером «Олимпийца»?

— Честно говоря, нет большого желания углубляться в эту тему. Если коротко — за неделю до чемпионата мне объявили, что сотрудничество прекращается. Клуб меняет название на «Нижний Новгород», будет новый тренер (Дмитрий Черышев — Прим. «СЭ»). Вот и все.

— Хоть что-то предвещало подобное развитие событий?

— Нет. Провели все сборы, наигрывали состав. И вдруг… Что ж бывает, и такое. Издержки тренерской профессии.

— Кто принимал решение? Губернатор?

— Наверное, правление клуба. А может, еще кто-то. Да какая разница? Скажу о другом. Я пришел в «Олимпиец», когда команда была в ПФЛ. Шла второй, отставая от лидера на четыре очка за восемь туров до финиша. Но нам удалось ликвидировать отрыв, занять первое место в зоне «Урал-Приволжье» и выйти в ФНЛ. В следующем году смогли закрепиться там в середине таблицы, хотя состав практически не изменился. За полтора сезона я получил огромный опыт.

— Трудно не согласиться.

— Ну, а самое главное — не надо жить прошлым. Нижегородский этап в моей карьере завершен. Значит, нужно сделать выводы и двигаться дальше.

— Клуб вам еще что-то должен?

— Да, пока до конца не расплатились. Но с руководством есть договоренности, надеюсь, они будут соблюдаться.

— За последний месяц предложения были?

— Нет. Думаю, раньше зимы и не появятся. Ничего, жизнь продолжается. Сейчас с удовольствием хожу на футбол, причем не только на премьер-лигу. Езжу на игры «Химок» и «Чертаново» в ФНЛ, на «Торпедо», которое выступает во втором дивизионе. В общем, все матчи в Москве и области стараюсь посещать.

— Выбраться на зарубежную стажировку не планируете?

— Единственный тренер, к которому очень хотел бы съездить — Диего Симеоне. К сожалению, у него много закрытых тренировок, на них вообще никого не пускают. Я ведь уже приезжал к нему в «Атлетико».

— Когда?

— Года полтора назад. Наблюдал десять дней в соревновательном цикле. Но из-за того, что некоторые тренировки были закрыты, полной картины получить не удалось.

— С ним-то пообщались?

— Нет. Симеоне неохотно идет на контакт. Да и график тогда был напряженный — чемпионат, еврокубки… Зато ассистенты Диего уделили время. Плюс поговорил с Маноло — был такой в «Атлетико» бомбардир, помните?

— Еще бы.

— Сейчас в Мадриде тренирует ребятишек в клубной академии. На стажировке здорово мне помог, объяснил кое-какие нюансы о работе Симеоне. Очень интересно!

ПАОК — «Спартак»: беспорядки и нападение на журналистов
Во время загрузки произошла ошибка.
04:57 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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