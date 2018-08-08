Николай Писарев: Промес и Луиз Адриану игру провалили

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МАКСИМЕНКО

— Что это было, Николай?

— Во всем виновата страшная жара, к которой спартаковцы так и не адаптировались. Хотя начали здорово, агрессивно, забили два мяча. Но выдержать темп не смогли.

— Расслабились?

— Нет, дело не в этом. Просто не привыкли ребята играть в подобных условиях. Да еще ПАОК при фантастической поддержке болельщиков без конца атаковал. К жаре и такому давлению «Спартак» оказался не готов. Жаль.

— Третий мяч на совести Максименко.

— Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват, из-за него проиграли… А мне кажется, у «Спартака» очень хороший вратарь. Каррера правильно сделал, что с первого тура доверил эту позицию Максименко.

— Он сильнее Реброва?

— Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр.

— Что скажете о другом юниоре — Ломовицком?

— Радует, что в «Спартаке» наконец-то стали доверять своим воспитанникам. Федун давным-давно ждет отдачи от академии, в которую вкладывает огромные деньги. Я, например, не считаю, что Ташаев лучше Ломовицкого. Разве что опытнее. Но если молодым шанс не давать, они никогда не заиграют.

— Логично.

— По игре с ПАОК к Максименко и Ломовицкому у меня претензий меньше всего. Печально, что матч провалили лидеры — Луиз Адриану и Промес. А с них-то спрос другой.

— Что творится с Промесом?

— Да его уже давно продавать пора! Все по-прежнему восхищаются Антошкой, но надо смотреть правде в глаза. В Салониках был никакой. В предыдущих матчах — тоже. Если Промес действительно хочет чего-то добиться в футболе, свой уровень нужно подтверждать в каждой игре.

— Расставаться с ним «Спартак» не торопится.

— По моей информации, зарплата Промеса — четыре миллиона евро в год. Где еще дадут столько? Вот он никуда и не рвется.

— Как полагаете, пройдет «Спартак» в следующий раунд?

— Надеюсь. Но с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче» будет намного сложнее. Если спартаковские лидеры сыграют так же, как в Салониках, — Лиги чемпионов не видать.

ЕРЕМЕНКО

— Еременко в «Спартаке» — неоднозначный трансфер?

— Почему? Несмотря на паузу, Роман остается очень качественным футболистом. Он уже адаптирован к российскому чемпионату, что тоже немаловажно. На мой взгляд, «Спартак» сделал хорошее приобретение.

— Верите, что в 31 год после двухлетнего простоя можно вернуться на прежний уровень?

— Верю! Понятно, бесследно такие вещи не проходят, какое-то время Еременко понадобится, чтоб набрать кондиции. Но «Спартаку» поможет, в этом у меня сомнений нет.

— Многих поразило, что он выбрал «Спартак», а не ЦСКА.

— А меня — нет. Изначально понимал, что шансы Еременко оказаться в армейском клубе, мягко говоря, невелики.

— Из-за того, что у ЦСКА сейчас скромные финансовые возможности?

— В том числе.

— Пока в России не закрылось трансферное окно, еще какие-то позиции «Спартаку» нужно усилить?

— Это зависит от того, пробьется ли команда в групповой этап Лиги чемпионов. Если да — скорее всего, возьмут кого-то в оборону. А может, и в полузащиту.

— Ивелин Попов считает, что «Спартак» сейчас на первом месте в России по уровню состава. Разделяете мысль?

— А «Зенит»? Там вообще 36 человек на контракте! Вот эти два клуба укомплектованы лучше всех. Даже с перебором. Если до конца августа кого-то отдадут в аренду — не удивлюсь.

«ОЛИМПИЕЦ»

— Давайте теперь о вас. Как в июле вы перестали быть главным тренером «Олимпийца»?

— Честно говоря, нет большого желания углубляться в эту тему. Если коротко — за неделю до чемпионата мне объявили, что сотрудничество прекращается. Клуб меняет название на «Нижний Новгород», будет новый тренер (Дмитрий Черышев — Прим. «СЭ»). Вот и все.

— Хоть что-то предвещало подобное развитие событий?

— Нет. Провели все сборы, наигрывали состав. И вдруг… Что ж бывает, и такое. Издержки тренерской профессии.

— Кто принимал решение? Губернатор?

— Наверное, правление клуба. А может, еще кто-то. Да какая разница? Скажу о другом. Я пришел в «Олимпиец», когда команда была в ПФЛ. Шла второй, отставая от лидера на четыре очка за восемь туров до финиша. Но нам удалось ликвидировать отрыв, занять первое место в зоне «Урал-Приволжье» и выйти в ФНЛ. В следующем году смогли закрепиться там в середине таблицы, хотя состав практически не изменился. За полтора сезона я получил огромный опыт.

— Трудно не согласиться.

— Ну, а самое главное — не надо жить прошлым. Нижегородский этап в моей карьере завершен. Значит, нужно сделать выводы и двигаться дальше.

— Клуб вам еще что-то должен?

— Да, пока до конца не расплатились. Но с руководством есть договоренности, надеюсь, они будут соблюдаться.

— За последний месяц предложения были?

— Нет. Думаю, раньше зимы и не появятся. Ничего, жизнь продолжается. Сейчас с удовольствием хожу на футбол, причем не только на премьер-лигу. Езжу на игры «Химок» и «Чертаново» в ФНЛ, на «Торпедо», которое выступает во втором дивизионе. В общем, все матчи в Москве и области стараюсь посещать.

— Выбраться на зарубежную стажировку не планируете?

— Единственный тренер, к которому очень хотел бы съездить — Диего Симеоне. К сожалению, у него много закрытых тренировок, на них вообще никого не пускают. Я ведь уже приезжал к нему в «Атлетико».

— Когда?

— Года полтора назад. Наблюдал десять дней в соревновательном цикле. Но из-за того, что некоторые тренировки были закрыты, полной картины получить не удалось.

— С ним-то пообщались?

— Нет. Симеоне неохотно идет на контакт. Да и график тогда был напряженный — чемпионат, еврокубки… Зато ассистенты Диего уделили время. Плюс поговорил с Маноло — был такой в «Атлетико» бомбардир, помните?

— Еще бы.