Николай Писарев: Промес и Луиз Адриану игру провалили

МАКСИМЕНКО
— Что это было, Николай?
— Во всем виновата страшная жара, к которой спартаковцы так и не адаптировались. Хотя начали здорово, агрессивно, забили два мяча. Но выдержать темп не смогли.
— Расслабились?
— Нет, дело не в этом. Просто не привыкли ребята играть в подобных условиях. Да еще ПАОК при фантастической поддержке болельщиков без конца атаковал. К жаре и такому давлению «Спартак» оказался не готов. Жаль.
— Третий мяч на совести Максименко.
— Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват,
— Он сильнее Реброва?
— Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр.
— Что скажете о другом юниоре — Ломовицком?
— Радует, что в «Спартаке»
— Логично.
— По игре с ПАОК к Максименко и Ломовицкому у меня претензий меньше всего. Печально, что матч провалили лидеры — Луиз Адриану и Промес. А с
— Что творится с Промесом?
— Да его уже давно продавать пора! Все
— Расставаться с ним «Спартак» не торопится.
— По моей информации, зарплата Промеса — четыре миллиона евро в год. Где еще дадут столько? Вот он никуда и не рвется.
— Как полагаете, пройдет «Спартак» в следующий раунд?
— Надеюсь. Но с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче» будет намного сложнее. Если спартаковские лидеры сыграют так же, как в Салониках, — Лиги чемпионов не видать.
ЕРЕМЕНКО
— Еременко в «Спартаке» — неоднозначный трансфер?
— Почему? Несмотря на паузу, Роман остается очень качественным футболистом. Он уже адаптирован к российскому чемпионату, что тоже немаловажно. На мой взгляд, «Спартак» сделал хорошее приобретение.
— Верите, что в 31 год после двухлетнего простоя можно вернуться на прежний уровень?
— Верю! Понятно, бесследно такие вещи не проходят,
— Многих поразило, что он выбрал «Спартак», а не ЦСКА.
— А меня — нет. Изначально понимал, что шансы Еременко оказаться в армейском клубе, мягко говоря, невелики.
—
— В том числе.
— Пока в России не закрылось трансферное окно, еще
— Это зависит от того, пробьется ли команда в групповой этап Лиги чемпионов. Если да — скорее всего, возьмут
— Ивелин Попов считает, что «Спартак» сейчас на первом месте в России по уровню состава. Разделяете мысль?
— А «Зенит»? Там вообще 36 человек на контракте! Вот эти два клуба укомплектованы лучше всех. Даже с перебором. Если до конца августа
«ОЛИМПИЕЦ»
— Давайте теперь о вас. Как в июле вы перестали быть главным тренером «Олимпийца»?
— Честно говоря, нет большого желания углубляться в эту тему. Если коротко — за неделю до чемпионата мне объявили, что сотрудничество прекращается. Клуб меняет название на «Нижний Новгород», будет новый тренер (Дмитрий Черышев — Прим. «СЭ»). Вот и все.
— Хоть
— Нет. Провели все сборы, наигрывали состав. И вдруг… Что ж бывает, и такое. Издержки тренерской профессии.
— Кто принимал решение? Губернатор?
— Наверное, правление клуба. А может, еще
— Трудно не согласиться.
— Ну, а самое главное — не надо жить прошлым. Нижегородский этап в моей карьере завершен. Значит, нужно сделать выводы и двигаться дальше.
— Клуб вам еще
— Да, пока до конца не расплатились. Но с руководством есть договоренности, надеюсь, они будут соблюдаться.
— За последний месяц предложения были?
— Нет. Думаю, раньше зимы и не появятся. Ничего, жизнь продолжается. Сейчас с удовольствием хожу на футбол, причем не только на
— Выбраться на зарубежную стажировку не планируете?
— Единственный тренер, к которому очень хотел бы съездить — Диего Симеоне. К сожалению, у него много закрытых тренировок, на них вообще никого не пускают. Я ведь уже приезжал к нему в «Атлетико».
— Когда?
— Года полтора назад. Наблюдал десять дней в соревновательном цикле. Но
— С
— Нет. Симеоне неохотно идет на контакт. Да и график тогда был напряженный — чемпионат, еврокубки… Зато ассистенты Диего уделили время. Плюс поговорил с Маноло — был такой в «Атлетико» бомбардир, помните?
— Еще бы.
— Сейчас в Мадриде тренирует ребятишек в клубной академии. На стажировке здорово мне помог, объяснил
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)