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09:50 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер ПАОКа: судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Спартака»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу заявил, что арбитр допустил ошибку, назначив пенальти в ворота греческого футбольного клуба в матче Лиги чемпионов с московским «Спартаком».

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10
фотографий
10
фотографий

Первая встреча команд в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в среду в греческом городе Салоники и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. На 71-й минуте капитан «Спартака» Куинси Промес не реализовал пенальти — его удар парировал голкипер ПАОКа Александрос Пашалакис. 11-метровый удар был назначен за фол защитника хозяев Евгения Хачериди на Луисе Адриано.

«Нам повезло с фантастическим сейвом Пашалакиса. Хотелось бы сказать, что пенальти был назначен несправедливо — судья принял неверное решение», — сказал Луческу на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальной странице ПАОКа в YouTube.

«Это была особенная игра, нам противостоял соперник высокого уровня. В первые 15 минут матча “Спартак” играл спокойно, мы не были достаточно уверены в себе, не играли в свой футбол. После второго пропущенного гола мы отбросили негативные мысли и начали играть в свою игру. Мы стали действовать агрессивнее, использовали быстрые передачи, создавали свободные зоны, легче проникали в штрафную соперника. Во втором тайме мы упустили два-три отличных голевых момента», — добавил Луческу.

По его словам, для команды важно, что она смогла победить, переломив ход игры после неудачного начала. «На таком уровне часто встречаются сложные ситуации, нужно реагировать на них. В еврокубках необходимо двигаться вперед шаг за шагом. Три последних матча помогли нам с психологической точки зрения и придали уверенности», — отметил Луческу.

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Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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