Тренер ПАОКа: судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Спартака»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Первая встреча команд в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в среду в греческом городе Салоники и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. На 71-й минуте капитан «Спартака» Куинси Промес не реализовал пенальти — его удар парировал голкипер ПАОКа Александрос Пашалакис. 11-метровый удар был назначен за фол защитника хозяев Евгения Хачериди на Луисе Адриано.

«Нам повезло с фантастическим сейвом Пашалакиса. Хотелось бы сказать, что пенальти был назначен несправедливо — судья принял неверное решение», — сказал Луческу на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальной странице ПАОКа в YouTube.

«Это была особенная игра, нам противостоял соперник высокого уровня. В первые 15 минут матча “Спартак” играл спокойно, мы не были достаточно уверены в себе, не играли в свой футбол. После второго пропущенного гола мы отбросили негативные мысли и начали играть в свою игру. Мы стали действовать агрессивнее, использовали быстрые передачи, создавали свободные зоны, легче проникали в штрафную соперника. Во втором тайме мы упустили два-три отличных голевых момента», — добавил Луческу.