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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

Генконсульство РФ в Салониках не получало жалоб от после матча ПАОК — «Спартак»

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россияне не обращались с жалобами в генеральное консульство России в Салониках ни до, ни после футбольного матча ПАОК — «Спартак», сообщил РИА Новости генеральный консул России в северной столице Греции Александр Щербаков.

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«В генеральное консульство России с какими-либо жалобами российские граждане не обращались», — сказал Щербаков.

Первая встреча ПАОКа и «Спартака» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов прошла в Салониках в среду и завершилась со счетом 3:2 в пользу греческого клуба. Болельщикам российской команды было запрещено посещать игру из-за санкций УЕФА.

Некоторые российские журналисты, освещавшие матч, утверждают, что на них было совершено нападение и одному из представителей СМИ якобы разбили телефон. Греческий клуб в своем аккаунте в Twitter написал, что небольшой инцидент произошел, когда один из журналистов, проходивших через толпу болельщиков ПАОК, спровоцировал фанатов, сделав какой-то жест в их адрес, но служба безопасности не допустила столкновений.

По информации РИА Новости от очевидцев, один из российских журналистов пытался пронести с собой футболку команды «Спартак». Согласно этой версии событий, стоявшим у входа фанатам ПАОК это очень не понравилось, так как московский клуб находится под санкциями УЕФА, и они стали требовать отдать майку. Со слов очевидцев, журналист воспротивился, уронил телефон, телефон разбился. Помимо этого, появлялись сообщения о нападении на приехавших в Салоники болельщиков «Спартака», однако полиция их не подтвердила.

ПАОК — «Спартак»: беспорядки и нападение на журналистов
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04:57 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
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Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
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