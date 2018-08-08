Генконсульство РФ в Салониках не получало жалоб от после матча ПАОК — «Спартак»

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«В генеральное консульство России с какими-либо жалобами российские граждане не обращались», — сказал Щербаков.

Первая встреча ПАОКа и «Спартака» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов прошла в Салониках в среду и завершилась со счетом 3:2 в пользу греческого клуба. Болельщикам российской команды было запрещено посещать игру из-за санкций УЕФА.

Некоторые российские журналисты, освещавшие матч, утверждают, что на них было совершено нападение и одному из представителей СМИ якобы разбили телефон. Греческий клуб в своем аккаунте в Twitter написал, что небольшой инцидент произошел, когда один из журналистов, проходивших через толпу болельщиков ПАОК, спровоцировал фанатов, сделав какой-то жест в их адрес, но служба безопасности не допустила столкновений.