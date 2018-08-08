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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» не меняется. Борзыкин — о поражении в Салониках

«Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?

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11
фотографий

Голы, забитые в самом начале матча, дались «Спартаку» очень легко — разошлась по швам греческая оборона, расступились опорники и защитники, оставалось только попасть. 2:0 на выезде к 17-й минуте — бывает ли в этой жизни что-то слаще? Тут даже самая холодная голова размякнет под кайфом и будет представлять себя в уютном кресле самолета. Надо только доиграть матч, после чего можно наслаждаться триумфом. Хотя нет, зачем ждать?

Безусловно, психология — один из факторов, перевернувших игру. Такое со «Спартаком» приключилось далеко не в первый раз. В прошлом сезоне аналогичным образом он дарил очки в матчах с «Анжи», «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА и другими. Но правда в том, что одной лишь психологией эти странности не объяснишь. Вот отошла команда за линию мяча, сделала все по уму. С той лишь оговоркой, что за линией мяча она играть не умеет.

В первых матчах показалось, что научилась. Связка Жиго — Боккетти здорово обороняла тыл, не давая Максименко возможности себя проявить. Но то чемпионат России. А тут Лига чемпионов — немного другая реальность, где работают другие законы. Тут надо держать удар. Но «Спартак» сначала прижался к воротам, затем у него атрофировалась контратака — и давление на оборону возросло в разы. А потом началось избиение.

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ПАОК атаковал правым флангом — довольно прямолинейно, без каких-то изяществ. Но это работало, потому что, во-первых, в обороне «Спартака» началась паника, а во-вторых, нормального левого защитника, на мой взгляд, у красно-белых нет. И нет очень давно. Есть Комбаров, и он, кажется, вечен. Два гола из трех пришли именно из его зоны. Второй так вообще стал издевательским: Матос легко раскачал оппонента и прострелил в штрафную площадь. А когда забивался третий гол, Комбаров зачем-то покинул свой участок, и отбирать мяч был вынужден Адриану. И это только голевые эпизоды. А сколько всего было по мелочи!

Конечно, вина лежит не только на Комбарове. Весь «Спартак» тактически провалил матч. Накануне я посмотрел несколько игр ПАОК, и этой скудной информации хватило, чтобы сделать один вывод: греки очень опасно атакуют правым флангом. Чем занимались тренеры-аналитики «Спартака», сказать сложно. Можно было придумать подстраховку, чтобы блокировать греческие наступления по этому фронту. Но ничего сделано не было.

Как и по ходу матча. «Спартаку» не хватает физики, и видно, что игроки находятся в разных кондициях. К общему знаменателю, как говорят тренеры, их пока привести не удалось. Это поправимо — вопрос нескольких недель, но от этого сейчас не легче. Да и где поправлять-то? В чемпионате России? Судя по результату, с Лигой чемпионов «Спартак» рискует попрощаться. В своем фирменном стиле.

Пугает даже не результат матча и перспектива оказаться за бортом Лиги чемпионов, а понимание того факта, что «Спартак» не меняется. Счет 2:0. Тебе даже не надо добивать соперника — он уже добит. Надо всего лишь грамотно сыграть от обороны, отодвинув игру от своих ворот — иными словами, засушить. Раз нет желания атаковать дальше. Но, увы, у «Спартака» нет класса и базовых тактических навыков. А еще классного левого защитника.

Лига чемпионов: «Спартак» проиграл ПАОКу в первом матче квалификации
Во время загрузки произошла ошибка.
02:58 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
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