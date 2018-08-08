«Спартак» не меняется. Борзыкин — о поражении в Салониках

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Голы, забитые в самом начале матча, дались «Спартаку» очень легко — разошлась по швам греческая оборона, расступились опорники и защитники, оставалось только попасть. 2:0 на выезде к 17-й минуте — бывает ли в этой жизни что-то слаще? Тут даже самая холодная голова размякнет под кайфом и будет представлять себя в уютном кресле самолета. Надо только доиграть матч, после чего можно наслаждаться триумфом. Хотя нет, зачем ждать?

Безусловно, психология — один из факторов, перевернувших игру. Такое со «Спартаком» приключилось далеко не в первый раз. В прошлом сезоне аналогичным образом он дарил очки в матчах с «Анжи», «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА и другими. Но правда в том, что одной лишь психологией эти странности не объяснишь. Вот отошла команда за линию мяча, сделала все по уму. С той лишь оговоркой, что за линией мяча она играть не умеет.

В первых матчах показалось, что научилась. Связка Жиго — Боккетти здорово обороняла тыл, не давая Максименко возможности себя проявить. Но то чемпионат России. А тут Лига чемпионов — немного другая реальность, где работают другие законы. Тут надо держать удар. Но «Спартак» сначала прижался к воротам, затем у него атрофировалась контратака — и давление на оборону возросло в разы. А потом началось избиение.

ПАОК атаковал правым флангом — довольно прямолинейно, без каких-то изяществ. Но это работало, потому что, во-первых, в обороне «Спартака» началась паника, а во-вторых, нормального левого защитника, на мой взгляд, у красно-белых нет. И нет очень давно. Есть Комбаров, и он, кажется, вечен. Два гола из трех пришли именно из его зоны. Второй так вообще стал издевательским: Матос легко раскачал оппонента и прострелил в штрафную площадь. А когда забивался третий гол, Комбаров зачем-то покинул свой участок, и отбирать мяч был вынужден Адриану. И это только голевые эпизоды. А сколько всего было по мелочи!

Конечно, вина лежит не только на Комбарове. Весь «Спартак» тактически провалил матч. Накануне я посмотрел несколько игр ПАОК, и этой скудной информации хватило, чтобы сделать один вывод: греки очень опасно атакуют правым флангом. Чем занимались тренеры-аналитики «Спартака», сказать сложно. Можно было придумать подстраховку, чтобы блокировать греческие наступления по этому фронту. Но ничего сделано не было.

Как и по ходу матча. «Спартаку» не хватает физики, и видно, что игроки находятся в разных кондициях. К общему знаменателю, как говорят тренеры, их пока привести не удалось. Это поправимо — вопрос нескольких недель, но от этого сейчас не легче. Да и где поправлять-то? В чемпионате России? Судя по результату, с Лигой чемпионов «Спартак» рискует попрощаться. В своем фирменном стиле.