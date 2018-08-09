Футболисты минского и брестского «Динамо» проведут матчи квалификации Лиги Европы

Источник: БЕЛТА

Минчане под руководством главного тренера Сергея Гуренко сыграют сегодня на обновленном стадионе «Динамо» с питерским «Зенитом». Российская команда является фаворитом предстоящего противостояния, но белорусы намерены оказать упорное сопротивление. В игре не примет участие один из лучших форвардов российского футбола Артем Дзюба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение оставить форварда дома, где он продолжает готовиться к стартовавшему клубному сезону.

Последний раз «Динамо» и «Зенит» встречались в Минске 29 лет назад в чемпионате СССР и завершили игру вничью — 1:1. Очередной матч двух клубов начнется сегодня в 20.00. Главным арбитром будет Анастасиос Папапетру из Греции. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.

Футболисты брестского «Динамо» также в 20.00 сыграют в Никосии (Кипр) с местным «Аполлоном». Белорусский клуб, по словам главного тренера Сергея Ковальчука, в выездной встрече постарается внимательно действовать в защите и организовать гол, который должен помочь команде в ответной игре в Бресте.