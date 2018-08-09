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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского и брестского «Динамо» проведут матчи квалификации Лиги Европы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского и брестского «Динамо» проведут сегодня первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Минчане под руководством главного тренера Сергея Гуренко сыграют сегодня на обновленном стадионе «Динамо» с питерским «Зенитом». Российская команда является фаворитом предстоящего противостояния, но белорусы намерены оказать упорное сопротивление. В игре не примет участие один из лучших форвардов российского футбола Артем Дзюба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение оставить форварда дома, где он продолжает готовиться к стартовавшему клубному сезону.

Последний раз «Динамо» и «Зенит» встречались в Минске 29 лет назад в чемпионате СССР и завершили игру вничью — 1:1. Очередной матч двух клубов начнется сегодня в 20.00. Главным арбитром будет Анастасиос Папапетру из Греции. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.

Футболисты брестского «Динамо» также в 20.00 сыграют в Никосии (Кипр) с местным «Аполлоном». Белорусский клуб, по словам главного тренера Сергея Ковальчука, в выездной встрече постарается внимательно действовать в защите и организовать гол, который должен помочь команде в ответной игре в Бресте.

Повторные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 16 августа.

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