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17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов

Фанаты ПАОК атаковали российских журналистов до и во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком» (3:2), сообщают «Известия».

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Встреча прошла в Салониках накануне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из пострадавших — корреспондент «Спорт Экпресс Дмитрий Зеленов — назвал ситуацию «вопиющей». По словам журналиста, он ни разу не видел подобного на футболе.

Отметим, что по окончании встречи «Спартак» оказал поддержку пострадавшим журналистам, взяв их на борт.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест.

Ответный матч пройдет14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

В греческих Салониках болельщики ФК ПАОК напали на российских журналистов
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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