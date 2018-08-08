В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов

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Один из пострадавших — корреспондент «Спорт Экпресс Дмитрий Зеленов — назвал ситуацию «вопиющей». По словам журналиста, он ни разу не видел подобного на футболе.

Отметим, что по окончании встречи «Спартак» оказал поддержку пострадавшим журналистам, взяв их на борт.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест.