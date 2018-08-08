В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов
Фанаты ПАОК атаковали российских журналистов до и во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком» (3:2), сообщают «Известия».
Фанаты ПАОК атаковали российских журналистов до и во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком» (3:2), сообщают «Известия».
Встреча прошла в Салониках накануне.
Один из пострадавших — корреспондент «Спорт Экпресс Дмитрий Зеленов — назвал ситуацию «вопиющей». По словам журналиста, он ни разу не видел подобного на футболе.
Отметим, что по окончании встречи «Спартак» оказал поддержку пострадавшим журналистам, взяв их на борт.
По версии ПАОК, конфликт возник
Ответный матч пройдет14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)