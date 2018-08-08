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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
13:00 (мск), источник: ТАСС

УЕФА запросил у полиции информацию по инциденту с российскими журналистами в Греции

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил всю необходимую информацию у греческой полиции по инциденту, который произошел перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак» между болельщиками клуба из Салоников и российскими журналистами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАОКа.

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Ранее несколько журналистов российских изданий написали в социальных сетях о нападении на них греческих фанатов. По их словам, служба безопасности и стюарды бездействовали при попытках болельщиков ПАОКа напасть на журналистов в пресс-ложе стадиона. Клуб же обвинил одного из журналистов в провокации перед игрой.

«Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте, он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют, — сообщили в пресс-службе. — Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах».

Матч ПАОК — «Спартак» в Салониках завершился победой греческого клуба со счетом 3:2. Ответный матч пройдет в Москве 14 августа.

В греческих Салониках болельщики ФК ПАОК напали на российских журналистов
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10:27 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
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