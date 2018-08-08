УЕФА запросил у полиции информацию по инциденту с российскими журналистами в Греции

Ранее несколько журналистов российских изданий написали в социальных сетях о нападении на них греческих фанатов. По их словам, служба безопасности и стюарды бездействовали при попытках болельщиков ПАОКа напасть на журналистов в пресс-ложе стадиона. Клуб же обвинил одного из журналистов в провокации перед игрой.

«Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте, он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют, — сообщили в пресс-службе. — Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах».