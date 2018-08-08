В ПАОКе надеются, что инцидент с журналистами не испортит отношения со «Спартаком»

В среду «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Во время и после окончания матча несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщили в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимающая сторона и полиция не предприняли необходимых мер для поддержания порядка, однако ПАОК сообщил, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами при входе на арену был предотвращен благодаря вмешательству служб безопасности. При этом полиция Салоник не зарегистрировала инцидентов, связанных с нападением на российских журналистов, а в клубе сообщили ТАСС, что делегат Союза европейских футбольных ассоциаций запросил у правоохранительных органов всю необходимую информацию.
«Мы пытались показать все свое гостеприимство нашим гостям из России, для нас было честью принимать их. Для нашего клуба это огромный опыт — проводить матч и взаимодействовать с таким клубом, как «Спартак». Поэтому, если честно, мы не думаем, что незначительные инциденты могут как-то навредить нашим отношениям со «Спартаком», — сообщили в пресс-службе.
По словам представителя пресс-службы, безопасность для журналистов на стадионе «Тумба» была усилена. «Служба безопасности и полиция всегда работают прекрасно. На стадионе были незначительные инциденты, но ничего серьезного не произошло. То, что пишут в российских СМИ, что кого-то ограбили, это абсолютная ложь», — подчеркнули в клубе.
Ответный матч пройдет 14 августа в Москве.