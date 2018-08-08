В ПАОКе надеются, что инцидент с журналистами не испортит отношения со «Спартаком»

В среду «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Во время и после окончания матча несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщили в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимающая сторона и полиция не предприняли необходимых мер для поддержания порядка, однако ПАОК сообщил, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами при входе на арену был предотвращен благодаря вмешательству служб безопасности. При этом полиция Салоник не зарегистрировала инцидентов, связанных с нападением на российских журналистов, а в клубе сообщили ТАСС, что делегат Союза европейских футбольных ассоциаций запросил у правоохранительных органов всю необходимую информацию.