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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Греческий журналист: Оператор российского ТВ показывал фанам ПАОКа средний палец

Панос Георгогианнис, журналист греческих изданий SDNA.gr и inpaok.com, рассказал о событиях, которые произошли накануне в преддверии матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» в Салониках.

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Ранее стало известно, что перед игрой активные болельщики греческого клуба у стадиона «Тумба» подходили ко всем журналистам славянской внешности и пытались отнять у них аккредитации. Под угрозой избиения у представителей СМИ отнимали личные вещи и деньги.

Чуть позже фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в ложу прессы. Одному из представителей СМИ они нанесли несколько ударов. Всё это происходило на глазах у стюардов и официальных лиц «Спартака».

«Вчера я одним из первых зашёл в ложу для прессы, так что видел всё, что там происходило. Произошёл небольшой инцидент: оператор вашего телеканала провоцировал сотрудников ПАОКа и фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец. Его тут же вывели со стадиона. Это всё, что произошло на ложе прессы. Я не видел, чтобы кого-то били. Что касается заявления ПАОКа о журналистах в майках «Спартака», то один такой точно был — на нём была белая форма. На пресс-конференции он задал какой-то вопрос, который вывел из себя пресс-атташе «Спартака», — сказал журналист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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