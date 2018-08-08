Греческий журналист: Оператор российского ТВ показывал фанам ПАОКа средний палец

Чуть позже фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в ложу прессы. Одному из представителей СМИ они нанесли несколько ударов. Всё это происходило на глазах у стюардов и официальных лиц «Спартака».

«Вчера я одним из первых зашёл в ложу для прессы, так что видел всё, что там происходило. Произошёл небольшой инцидент: оператор вашего телеканала провоцировал сотрудников ПАОКа и фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец. Его тут же вывели со стадиона. Это всё, что произошло на ложе прессы. Я не видел, чтобы кого-то били. Что касается заявления ПАОКа о журналистах в майках «Спартака», то один такой точно был — на нём была белая форма. На пресс-конференции он задал какой-то вопрос, который вывел из себя пресс-атташе «Спартака», — сказал журналист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.