ПАОК обвинил российских журналистов в неприличном поведении и неадекватности

Встреча ПАОКа и «Спартака» прошла в греческом городе Салоники в среду и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Российские журналисты, находившиеся на матче, в своих соцсетях писали, что фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. ПАОК ранее выступил с заявлением о том, что инцидент был спровоцирован российским журналистом, который показал неприличный жест в сторону фанатов.

«Делегат УЕФА уже запросил информацию об инциденте в ложе прессы у полиции. Мы уверены, что обвинения, которые нам предъявляют, не подтвердятся. Наши сотрудники делали все возможное для обеспечения безопасности: они защитили российского журналиста, который показывал неприличные жесты болельщикам у входа на стадион, также из ложи прессы был уведен оператор, который вел себя неадекватно — возможно, он был нетрезв», — заявили в пресс-службе.