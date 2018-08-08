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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
14:12 (мск), источник: Р-Спорт

ПАОК обвинил российских журналистов в неприличном поведении и неадекватности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Греческий ПАОК настаивает на невиновности клуба и сотрудников стадиона в инциденте с нападением на российских журналистов во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком». Данные об инциденте уже запрошены делегатом УЕФА, сообщили РИА Новости в пресс-службе греческого клуба.

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Встреча ПАОКа и «Спартака» прошла в греческом городе Салоники в среду и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Российские журналисты, находившиеся на матче, в своих соцсетях писали, что фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. ПАОК ранее выступил с заявлением о том, что инцидент был спровоцирован российским журналистом, который показал неприличный жест в сторону фанатов.

«Делегат УЕФА уже запросил информацию об инциденте в ложе прессы у полиции. Мы уверены, что обвинения, которые нам предъявляют, не подтвердятся. Наши сотрудники делали все возможное для обеспечения безопасности: они защитили российского журналиста, который показывал неприличные жесты болельщикам у входа на стадион, также из ложи прессы был уведен оператор, который вел себя неадекватно — возможно, он был нетрезв», — заявили в пресс-службе.

В греческих Салониках болельщики ФК ПАОК напали на российских журналистов
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10:27 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
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