РФС потребует от УЕФА расследовать нападения на российских журналистов в Салониках

— Относительно событий, которые произошли во время матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов между командами «ПАОК» и «Спартак», РФС считает необходимым высказать свою официальную позицию, — сказал Алаев. — РФС считает недопустимым проявления агрессии и хамства к работникам СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг. До, вовремя и после матча греческая сторона должна была обеспечить безопасное пребывание российских журналистов на стадионе. РФС проведет собственную проверку случившегося и в ближайшее время обратится в УЕФА для того, чтобы было проведено детальное расследование, и все виновные понесли наказание. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).