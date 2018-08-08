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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
15:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В чем обвиняют Промеса?

Некоторые болельщики, похоже, нашли крайнего в поражении «Спартака». Им стал лидер красно-белых.

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11
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11
фотографий

После матча болельщики «Спартака» атаковали Промеса в Инстаграме. Эмоции понять можно, форму их проявления — вряд ли. И здесь не только дефекты воспитания, но и незнание предмета. Среднестатистический болельщик оценивает условного форварда по принципу забил — не забил. Остальное — фоновый шум. Копать глубже и лень, и не хватает навыков. Да и зачем? Так и формируется точка зрения — поверхностная, примитивная.

Видимо, Промеса ругают за нереализованный пенальти. Уже почти приземлившись на дно пропасти, «Спартак» едва не ухватился за спущенный сверху трос. Голландец мог спасти матч, но мяч после его удара попал в стойку ворот. Плохо, конечно. Но я знаю еще пару уважаемых футболистов, которые этим летом не забили пенальти. Среди них Месси, Роналду и даже Смолов! Это не оправдание. А так, чтобы помнить, что такое пенальти.

А вообще Промес вчера забил и уж точно не был худшим в составе «Спартака». Вина Квинси в том, что он — лидер. От него всегда ждут большего — побед и чудес. Это как Месси в аргентинской сборной — тащит команду, но если она проигрывает, виноватым все равно оказывается он. Таково бремя лидера: будут носить на руках и купать в лучах любви, но в случае неудачи обрушат весь гнев, припомнив все, и даже то, чего не было.

Часто претензии к Промесу обоснованы. Да, он перестал расти, нестабилен, запросто может растворить себя в игре. И все чаще возникает мысль, что с ним пора прощаться. Отпустить хотя бы в знак благодарности за все труды. Из года в год вариться в нашем чемпионате могут наши же игроки. Иностранцам сложнее: другой менталитет, другие ориентиры; пятый выезд в условную Уфу их не мотивирует. Вот и вянут со временем.

Возвращаясь ко вчерашнему матчу, стоит отметить, что Промес сыграл лучше самого себя образца последних месяцев. Он запорол только одну явную атаку — на 89-й минуте. А до этого принимал разумные решения, мяч не передерживал, на ровном месте не терял. С его передач опасно бил по воротам Попов, а Адриану едва не вышел один на один. Если было продолжение, Промес расставался с мячом. А в обводку шел, если не было адресатов.

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Цифры подтверждают визуальное впечатление. Не фонтан, конечно, но точно и не провал. А если говорить о качестве разных действий, то Промес и вовсе сыграл лучше обычного. Скажем, точность передач составила 82 процента. Для острого атакующего исполнителя это очень солидный показатель. Три удара по воротам, все — в створ. Всего 70 действий — самый активный в атакующей группе. Процент брака — 41. Для сравнения у Адриану — 65.

Конечно, в команде, которая проигрывает, ведя в счете 2:0, все без исключения игроки заслуживают порицания. Но Промес точно не в первом ряду. Так сложилось, что не попал с одиннадцати метров. У людей память-то короткая, а у болельщиков на эмоциях — так вообще! Записалось на диск поверх забитого гола — вот и предстал голландец главным виновником фиаско. Правда, в глазах лишь тех, кто только и может что гадить в соцсетях.

Ну ладно, в интернете и не такое пишут. «Убирайся из «Спартака» и прочая дичь — это же не об уровне Промеса, а об умственном развитии автора. Тем не менее стоит признать, что Квинси, которого еще год назад чуть ли не обожествляли, постепенно разочаровывает болельщиков. Приходит понимание, что крепкий союз клуба и футболиста себя исчерпал. Ну, не Англия мы и даже не Франция. Россия — трамплин в Европу для таких, как Промес.

На данный момент Промес — самый ценный актив клуба, и его, наверняка, хотят как можно выгоднее продать. И, думаю, уже продали бы, пробейся Голландия на чемпионат мира. Не хватает рекламы. В чемпионате России можно хоть по 30 мячей каждый сезон забивать — никто не увидит. А если и увидит, то не оценит.

Однако, на мой взгляд, в ближайшее время (скажем, календарный год) с Промесом все-таки попрощаются. Нельзя не видеть, что голландец давно перестал прогрессировать и сейчас может начать деградировать (если уже не начал — дискуссионный вопрос). Первый тревожный сигнал — потеря стабильности. Квинси и раньше выдавал сухие отрезки, но чтоб такие продолжительные, как в начале этого года, — это, пожалуй, было впервые.

«Спартак» с его уходом что-то потеряет. Когда уходит исполнитель, собирающий по 20+ очков за сезон по гол+пас, иначе не бывает. Но и апокалипсиса точно не случится — сейчас вес Промеса в командной игре не столь велик, как, например, два года назад. Это будет. Когда именно? Не знаю. Но уверен: Квинси должен уйти под аккомпанемент совсем других отзывов, нежели те, что сейчас ему адресуют некоторые недалекие товарищи.

ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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