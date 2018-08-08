В чем обвиняют Промеса?

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После матча болельщики «Спартака» атаковали Промеса в Инстаграме. Эмоции понять можно, форму их проявления — вряд ли. И здесь не только дефекты воспитания, но и незнание предмета. Среднестатистический болельщик оценивает условного форварда по принципу забил — не забил. Остальное — фоновый шум. Копать глубже и лень, и не хватает навыков. Да и зачем? Так и формируется точка зрения — поверхностная, примитивная.

Видимо, Промеса ругают за нереализованный пенальти. Уже почти приземлившись на дно пропасти, «Спартак» едва не ухватился за спущенный сверху трос. Голландец мог спасти матч, но мяч после его удара попал в стойку ворот. Плохо, конечно. Но я знаю еще пару уважаемых футболистов, которые этим летом не забили пенальти. Среди них Месси, Роналду и даже Смолов! Это не оправдание. А так, чтобы помнить, что такое пенальти.

А вообще Промес вчера забил и уж точно не был худшим в составе «Спартака». Вина Квинси в том, что он — лидер. От него всегда ждут большего — побед и чудес. Это как Месси в аргентинской сборной — тащит команду, но если она проигрывает, виноватым все равно оказывается он. Таково бремя лидера: будут носить на руках и купать в лучах любви, но в случае неудачи обрушат весь гнев, припомнив все, и даже то, чего не было.

Часто претензии к Промесу обоснованы. Да, он перестал расти, нестабилен, запросто может растворить себя в игре. И все чаще возникает мысль, что с ним пора прощаться. Отпустить хотя бы в знак благодарности за все труды. Из года в год вариться в нашем чемпионате могут наши же игроки. Иностранцам сложнее: другой менталитет, другие ориентиры; пятый выезд в условную Уфу их не мотивирует. Вот и вянут со временем.

Возвращаясь ко вчерашнему матчу, стоит отметить, что Промес сыграл лучше самого себя образца последних месяцев. Он запорол только одну явную атаку — на 89-й минуте. А до этого принимал разумные решения, мяч не передерживал, на ровном месте не терял. С его передач опасно бил по воротам Попов, а Адриану едва не вышел один на один. Если было продолжение, Промес расставался с мячом. А в обводку шел, если не было адресатов.

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Цифры подтверждают визуальное впечатление. Не фонтан, конечно, но точно и не провал. А если говорить о качестве разных действий, то Промес и вовсе сыграл лучше обычного. Скажем, точность передач составила 82 процента. Для острого атакующего исполнителя это очень солидный показатель. Три удара по воротам, все — в створ. Всего 70 действий — самый активный в атакующей группе. Процент брака — 41. Для сравнения у Адриану — 65.

Конечно, в команде, которая проигрывает, ведя в счете 2:0, все без исключения игроки заслуживают порицания. Но Промес точно не в первом ряду. Так сложилось, что не попал с одиннадцати метров. У людей память-то короткая, а у болельщиков на эмоциях — так вообще! Записалось на диск поверх забитого гола — вот и предстал голландец главным виновником фиаско. Правда, в глазах лишь тех, кто только и может что гадить в соцсетях.

Ну ладно, в интернете и не такое пишут. «Убирайся из «Спартака» и прочая дичь — это же не об уровне Промеса, а об умственном развитии автора. Тем не менее стоит признать, что Квинси, которого еще год назад чуть ли не обожествляли, постепенно разочаровывает болельщиков. Приходит понимание, что крепкий союз клуба и футболиста себя исчерпал. Ну, не Англия мы и даже не Франция. Россия — трамплин в Европу для таких, как Промес.

На данный момент Промес — самый ценный актив клуба, и его, наверняка, хотят как можно выгоднее продать. И, думаю, уже продали бы, пробейся Голландия на чемпионат мира. Не хватает рекламы. В чемпионате России можно хоть по 30 мячей каждый сезон забивать — никто не увидит. А если и увидит, то не оценит.

Однако, на мой взгляд, в ближайшее время (скажем, календарный год) с Промесом все-таки попрощаются. Нельзя не видеть, что голландец давно перестал прогрессировать и сейчас может начать деградировать (если уже не начал — дискуссионный вопрос). Первый тревожный сигнал — потеря стабильности. Квинси и раньше выдавал сухие отрезки, но чтоб такие продолжительные, как в начале этого года, — это, пожалуй, было впервые.