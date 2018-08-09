Иван Саввиди: Приглашения от Федуна не жду

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— Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите, — ответил Саввиди на вопрос об атаке фанатов ПАОК на российских журналистов. — Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОК могли напасть на представителей прессы.

— То есть это провокация?

— В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя. Я готов провести проверку по этим сообщениям. Я, к сожалению, в последние дни много летал и только час назад снова приземлился. Мне в WhatsApp прислали ссылку о каком-то конфликте, но я в это не верю и верить не хочу, хотя обещаю вам, что проверку проведу. В этом можете не сомневаться.

— Как вам результат вчерашней игры?

— (После паузы). Это же «Спартак». Поэтому считаю, что результат действительно хороший.

— Теперь не сомневаетесь, что выйдете в следующий раунд?

— Не хочу заниматься прогнозами, извините. Но повторюсь: учитывая, что это «Спартак», мы довольны первым раундом противостояния.

— Вы на матче отсутствовали?

— Я себе дал слово, что на стадион ходить не буду.

— До какого-то определенного момента или это слово будет действовать всегда?

— Будет действовать пока у ПАОК не будет нового стадиона.

— Тем не менее, на «Открытие Арену» собираетесь? Леонид Федун уже прислал приглашение?

— Я вообще-то не жду приглашения от него. Я буду со своей командой.

— То есть вы будете на «Открытии»?