Иван Саввиди: Приглашения от Федуна не жду
Владелец ПАОК Иван Саввиди — о нападении фанатов греческого клуба на российских журналистов перед первым матчем со «Спартаком» (3:2).
Владелец ПАОК Иван Саввиди — о нападении фанатов греческого клуба на российских журналистов перед первым матчем со «Спартаком» (3:2).
— Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите, — ответил Саввиди на вопрос об атаке фанатов ПАОК на российских журналистов. — Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОК могли напасть на представителей прессы.
— То есть это провокация?
— В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя. Я готов провести проверку по этим сообщениям. Я, к сожалению, в последние дни много летал и только час назад снова приземлился. Мне в WhatsApp прислали ссылку о
— Как вам результат вчерашней игры?
— (После паузы). Это же «Спартак». Поэтому считаю, что результат действительно хороший.
— Теперь не сомневаетесь, что выйдете в следующий раунд?
— Не хочу заниматься прогнозами, извините. Но повторюсь: учитывая, что это «Спартак», мы довольны первым раундом противостояния.
— Вы на матче отсутствовали?
— Я себе дал слово, что на стадион ходить не буду.
— До
— Будет действовать пока у ПАОК не будет нового стадиона.
— Тем не менее, на «Открытие Арену» собираетесь? Леонид Федун уже прислал приглашение?
— Я
— То есть вы будете на «Открытии»?
— Конечно, я там буду, но со своей командой.
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)