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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иван Саввиди: Приглашения от Федуна не жду

Владелец ПАОК Иван Саввиди — о нападении фанатов греческого клуба на российских журналистов перед первым матчем со «Спартаком» (3:2).

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— Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите, — ответил Саввиди на вопрос об атаке фанатов ПАОК на российских журналистов. — Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОК могли напасть на представителей прессы.

— То есть это провокация?

— В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя. Я готов провести проверку по этим сообщениям. Я, к сожалению, в последние дни много летал и только час назад снова приземлился. Мне в WhatsApp прислали ссылку о каком-то конфликте, но я в это не верю и верить не хочу, хотя обещаю вам, что проверку проведу. В этом можете не сомневаться.

— Как вам результат вчерашней игры?

— (После паузы). Это же «Спартак». Поэтому считаю, что результат действительно хороший.

— Теперь не сомневаетесь, что выйдете в следующий раунд?

— Не хочу заниматься прогнозами, извините. Но повторюсь: учитывая, что это «Спартак», мы довольны первым раундом противостояния.

— Вы на матче отсутствовали?

— Я себе дал слово, что на стадион ходить не буду.

— До какого-то определенного момента или это слово будет действовать всегда?

— Будет действовать пока у ПАОК не будет нового стадиона.

— Тем не менее, на «Открытие Арену» собираетесь? Леонид Федун уже прислал приглашение?

— Я вообще-то не жду приглашения от него. Я буду со своей командой.

— То есть вы будете на «Открытии»?

— Конечно, я там буду, но со своей командой.

В греческих Салониках болельщики ФК ПАОК напали на российских журналистов
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10:27 (мск)© Ньюстюб
ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 Зрители: 29000 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
69′ Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
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