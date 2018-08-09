«Уфа» обыграла люксембургский «Прогрес» в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы

Счет на 38-й минуте открыл нигериец Сильвестр Игбун, на 63-й минуте преимущество уфимцев удвоил Иван Обляков. На 80-й минуте один мяч отквитал Оливье Тилль.

Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге. Игра была запланирована на 14 августа, но была перенесена по просьбе «Уфы», так как 13 августа клуб проведет матч в рамках Российской премьер-лиги с «Краснодаром».