«Уфа» обыграла люксембургский «Прогрес» в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы

Счет на 38-й минуте открыл нигериец Сильвестр Игбун, на 63-й минуте преимущество уфимцев удвоил Иван Обляков. На 80-й минуте один мяч отквитал Оливье Тилль.
Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге. Игра была запланирована на 14 августа, но была перенесена по просьбе «Уфы», так как 13 августа клуб проведет матч в рамках Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
В случае успеха в двухматчевом противостоянии с люксембургским клубом дебютант еврокубков «Уфа» в раунде плей-офф квалификации сыграет с победителем пары «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).