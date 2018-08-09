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10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
19:39 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» обыграла люксембургский «Прогрес» в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Уфа» дома победил «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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Счет на 38-й минуте открыл нигериец Сильвестр Игбун, на 63-й минуте преимущество уфимцев удвоил Иван Обляков. На 80-й минуте один мяч отквитал Оливье Тилль.

Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге. Игра была запланирована на 14 августа, но была перенесена по просьбе «Уфы», так как 13 августа клуб проведет матч в рамках Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

В случае успеха в двухматчевом противостоянии с люксембургским клубом дебютант еврокубков «Уфа» в раунде плей-офф квалификации сыграет с победителем пары «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).

Уфа 2:1
Первый тайм: 1:0
Прогрес
9.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Паоло Амодио
Голы
38′ Силвестр Игбун (К. Карп) 44
63′ Иван Обляков (С. Игбун) 98
10 Оливер Тилл 80′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич (к) 5
Денис Тумасян 20
Йонуц Неделчару 27
Джемал Табидзе 55
45′ Веролюб Салатич 6
Кэтэлин Карп 8
Силвестр Игбун 44
56′ Ондржей Ванек 9
Азамат Засеев 13
83′ Иван Обляков 98
Кехинде Фатаи 21
1 Себастьен Флосс
22 Марвин Мартинс 87′
20 Жордан Гоброн 71′
34 Тим Халл 23′
7 Майрон де Алмейда
10 Оливер Тилл (к)
87 Александр Карапетян
19 Марио Мутш 58′
70 Янн Матиас Маркес 67′
23 Адриен Ферино
14 Эмманюэль Франсуа 71′
9 Янник Бастос
38 Метин Карайер 79′
28 Ромеу Торреш
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 5
5 Угловые 7
10 Фолы 9
Судьи
Главный судья Штефан Клосснер (Швейцария)
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