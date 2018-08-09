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20:17 (мск), источник: Советский спорт

«Динамо» Минск — «Зенит»: Лодыгин начнет встречу с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и минского «Динамо» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони, Дриусси.

Запасные: Лунёв, Смольников, Чернов, Нобоа, Оздоев, Ерохин, Заболотный.

Минское «Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич, Луиш Роша, Бегунов, Ф. Иванов, Хващинский, Щитов, Корзун.

Запасные: Игнатович, Капленко, Соловей, Гаврилович, Макась, Гуренко, Наваловский.

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