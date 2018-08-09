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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл чешскому клубу в матче Лиги Европы с двумя удалениями

Футболисты «Кайрата» проиграли чешской «Сигме» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: idnes.cz

Игра проходила на стадионе «Андрув» в Оломоуце и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте полузащитник «Сигмы» Мартин Сладки открыл счет. В этом эпизоде защитники «Кайрата» допустили ошибку, выключившись из-за падения своего бразильского одноклубника Хуана Фелипе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме случилось еще и удаление Гафуржана Суюмбаева. На 36-й минуте защитник «Кайрата» получил прямую красную карточку и привез опасный штрафной в свои ворота, который, к счастью алматинцев, не закончился голом.

Зато забить у «Сигмы» получилось в начале второго тайма. Автором гола у чехов на 50-й минуте стал нападающий Вацлав Пиларж.

У «Кайрата» был шанс сократить счет, забив столь нужный гостевой гол. На 68-й минуте удаление случилось уже у «Сигмы» — прямую красную карточку получил защитник Михал Вепршек. Штрафной вызвался пробить Фелипе — удар бразильца пришелся в каркас ворот чехов.

Ответный матч между «Кайратом» и «Сигмой» пройдет 16 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Астаны. Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации ЛЕ встретится с сильнейшим в противостоянии между испанской «Севильей» и литовским «Жальгирисом» (первый матч пройдет этой ночью и начнется 1:45).

Отметим, что «Сигма» в прошлом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Чехии, а в борьбу в ЛЕ она вступила только с третьего раунда. Серебряный призер КПЛ и обладатель Кубка Казахстана «Кайрат» в первом раунде ЛЕ выбил андоррский «Энгордани» (3:0, 7:1), а во втором прошел голландский «АЗ Алкмар» (2:0, 1:2).

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