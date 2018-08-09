Футболисты «Динамо-Минск» разгромили «Зенит» в домашнем матче квалификации Лиги Европы

Перед началом игры фаворитами считались гости из Санкт-Петербурга, обладающие звездным составом, но проявить себя именитым игрокам соперника не удалось. Хозяева поля со стартовых минут старались контролировать мяч во встрече, и счет на 12-й минуте открыл Урош Николич. Он со штрафного обводящим ударом направил мяч в левый нижний угол ворот Юрия Лодыгина — 1:0. В середине первого тайма Владимир Хващинский удвоил преимущество в счете динамовцев, вовремя сыграв на добивании в штрафной «Зенита». Под занавес первого тайма ударом головой Нино Галович сделал счет 3:0.
После отдыха подопечные Сергея Гуренко продолжали остро контратаковать. В итоге полузащитник «Динамо» Урош Николич на 67-й минуте сходу пробил по воротам «Зенита» и сделал голевой дубль — 4:0. Под занавес встречи белорусская команда старалась внимательно действовать в обороне, отражая опасные удары гостей.
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге при пустых трибунах стадиона «Петровский». Российский клуб наказан УЕФА за неподобающее российским болельщикам скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».