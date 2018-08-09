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22:31 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Динамо-Минск» разгромили «Зенит» в домашнем матче квалификации Лиги Европы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо-Минск» разгромили питерский «Зенит» в домашнем матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Перед началом игры фаворитами считались гости из Санкт-Петербурга, обладающие звездным составом, но проявить себя именитым игрокам соперника не удалось. Хозяева поля со стартовых минут старались контролировать мяч во встрече, и счет на 12-й минуте открыл Урош Николич. Он со штрафного обводящим ударом направил мяч в левый нижний угол ворот Юрия Лодыгина — 1:0. В середине первого тайма Владимир Хващинский удвоил преимущество в счете динамовцев, вовремя сыграв на добивании в штрафной «Зенита». Под занавес первого тайма ударом головой Нино Галович сделал счет 3:0.

После отдыха подопечные Сергея Гуренко продолжали остро контратаковать. В итоге полузащитник «Динамо» Урош Николич на 67-й минуте сходу пробил по воротам «Зенита» и сделал голевой дубль — 4:0. Под занавес встречи белорусская команда старалась внимательно действовать в обороне, отражая опасные удары гостей.

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге при пустых трибунах стадиона «Петровский». Российский клуб наказан УЕФА за неподобающее российским болельщикам скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
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