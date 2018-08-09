Футболисты «Динамо-Минск» разгромили «Зенит» в домашнем матче квалификации Лиги Европы

Перед началом игры фаворитами считались гости из Санкт-Петербурга, обладающие звездным составом, но проявить себя именитым игрокам соперника не удалось. Хозяева поля со стартовых минут старались контролировать мяч во встрече, и счет на 12-й минуте открыл Урош Николич. Он со штрафного обводящим ударом направил мяч в левый нижний угол ворот Юрия Лодыгина — 1:0. В середине первого тайма Владимир Хващинский удвоил преимущество в счете динамовцев, вовремя сыграв на добивании в штрафной «Зенита». Под занавес первого тайма ударом головой Нино Галович сделал счет 3:0.