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22:10 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» крупно проиграл минскому «Динамо» в матче квалификации Лиги Европы

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в гостях уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

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В составе хозяев мячи забили Урош Николич (12-я и 67-я минуты), Владимир Хващинский (32), Нино Галович (41).

Команды провели первый официальный матч после распада СССР. В советский период клубы сыграли 77 раз и одержали по 25 побед.

Ответная встреча состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» при пустых трибунах. «Зенит» наказан за поведение болельщиков на матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) в феврале нынешнего года.

Победитель противостояния сыграет с шотландским «Хибернианом» или норвежским «Мольде» за право выступить в групповом раунде Лиги Европы.

Ранее в четверг в первом матче третьего раунда квалификации турнира «Уфа» дома обыграла люксембургский «Прогрес» со счетом 2:1. «Краснодар» стартует в Лиге Европы с группового этапа.

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
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