«Зенит» крупно проиграл минскому «Динамо» в матче квалификации Лиги Европы

В составе хозяев мячи забили Урош Николич (12-я и 67-я минуты), Владимир Хващинский (32), Нино Галович (41).

Команды провели первый официальный матч после распада СССР. В советский период клубы сыграли 77 раз и одержали по 25 побед.

Ответная встреча состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» при пустых трибунах. «Зенит» наказан за поведение болельщиков на матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) в феврале нынешнего года.

Победитель противостояния сыграет с шотландским «Хибернианом» или норвежским «Мольде» за право выступить в групповом раунде Лиги Европы.