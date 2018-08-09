«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было?

Еще за сутки до игры было невозможно представить, что все так закончится.

«Я так хотел увидеть Дзюбу! Только ради него сюда и приехал», — Сергей Семак не взял в Минск самого популярного футболиста России (и, кажется, Белоруссии) и огорчил местных болельщиков.

В Санкт-Петербурге остались Леандро Паредес и Роберт Мак. Семак так объяснил их отсутствие: «Дзюбе еще только предстоит набрать кондиции, а аргентинец со словаком получили отдых».

На первый еврокубковый матч Семака прилетел Сергей Фурсенко. Президент «Зенита» присутствовал даже на предматчевой тренировке, внимательно наблюдая за происходящим.

Во время прогулки по Минску футболисты шутили.

На стадионе «Динамо» (Минск) — солдаут. Купить билеты можно было только у спекулянтов за тысячу рублей — не так много, учитывая, что матч не был показан ни по одному российскому телеканалу (только на ютуб-канале «Зенита»). Все потому, что минское «Динамо» — обладатель телеправ на игру — назвало российским вещателям неадекватную цену.

У стадиону милиция сначала долго обыскивала автобус «Зенита», а затем и вовсе приказала всем игрокам и тренерам выйти и добираться до раздевалок пешком через парковку. Путь занял около десяти минут.

В Минске Сергей Семак выставил полурезервный состав. Зря.

На 12-й минуте форвард минчан Урош Николич открыл счет ударом со штрафного. Не обошлось без вратарской ошибки.

Но если этот гол еще никого не напугал, то точный удар Владимира Хващинского на 32-й минуте (после того, как мяч заметался по всей штрафной питерцев) уже поставил под сомнение результат.

3:0. На всякий случай — это еще первый тайм.

В перерыве Семак произвел две замены — Ерохин вышел вместо Ригони, Заболотный занял место Дриусси. Питерцы сразу включили прессинг, но продержались всего 15 минут. А потом — 4:0.

«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года. Тогда в Кубке УЕФА питерская команда проиграла «Штутгарту» со счетом 0:5.