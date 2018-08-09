Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья0
Жальгирис В0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр1
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Легия1
Дюделанж1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Корк Сити0
Русенборг2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС0
Мидтьюлланн2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс2
Марибор1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак Сб0
Бреннбю2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сарпсборг 081
Риека0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хайберниан0
Мольде0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хайдук С0
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Заря Лг1
Брага1
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л3
ХИК0
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П4
Люцерн0
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ1
ЛАСК0
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ0
Бернли0
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк2
Лех0
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс0
Базель1
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн1
Партизан2
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония0
Гент1
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец1
Зриньски0
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф1
Валюр0
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева2
АПОЭЛ2
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт5
Кукеши2
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма2
Кайрат0
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь1
Бордо3
Футбол. Еврокубки
20:00
Тренчин4
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон4
Динамо Брс0
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн4
Зенит0
Футбол. Еврокубки
20:00
Штурм0
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг3
Университатя Кр1
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт0
ЧФР2
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю0
Судува1
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа1
Аталанта4
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа2
Прогрес1
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
22:26 (мск), источник: Sport24

«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было?

Хорошо, что не показали по ТВ!

Еще за сутки до игры было невозможно представить, что все так закончится.

«Я так хотел увидеть Дзюбу! Только ради него сюда и приехал», — Сергей Семак не взял в Минск самого популярного футболиста России (и, кажется, Белоруссии) и огорчил местных болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Санкт-Петербурге остались Леандро Паредес и Роберт Мак. Семак так объяснил их отсутствие: «Дзюбе еще только предстоит набрать кондиции, а аргентинец со словаком получили отдых».

На первый еврокубковый матч Семака прилетел Сергей Фурсенко. Президент «Зенита» присутствовал даже на предматчевой тренировке, внимательно наблюдая за происходящим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время прогулки по Минску футболисты шутили.

Во время загрузки произошла ошибка.

На стадионе «Динамо» (Минск) — солдаут. Купить билеты можно было только у спекулянтов за тысячу рублей — не так много, учитывая, что матч не был показан ни по одному российскому телеканалу (только на ютуб-канале «Зенита»). Все потому, что минское «Динамо» — обладатель телеправ на игру — назвало российским вещателям неадекватную цену.

Во время загрузки произошла ошибка.

У стадиону милиция сначала долго обыскивала автобус «Зенита», а затем и вовсе приказала всем игрокам и тренерам выйти и добираться до раздевалок пешком через парковку. Путь занял около десяти минут.

В Минске Сергей Семак выставил полурезервный состав. Зря.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 12-й минуте форвард минчан Урош Николич открыл счет ударом со штрафного. Не обошлось без вратарской ошибки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но если этот гол еще никого не напугал, то точный удар Владимира Хващинского на 32-й минуте (после того, как мяч заметался по всей штрафной питерцев) уже поставил под сомнение результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

3:0. На всякий случай — это еще первый тайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве Семак произвел две замены — Ерохин вышел вместо Ригони, Заболотный занял место Дриусси. Питерцы сразу включили прессинг, но продержались всего 15 минут. А потом — 4:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года. Тогда в Кубке УЕФА питерская команда проиграла «Штутгарту» со счетом 0:5.

Ответный матч — 16 августа на «Петровском», где не будет зрителей и, возможно, Олега Шатова, который получил травму колена в самом конце. Зато будет Артем Дзюба.

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Из бассейна — на хоккей. Самые жаркие девушки главного турнира лета
Букмекер призвал футболистов-геев совершать каминг-ауты, а Премьер-лигу — покаяться
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы
Малкин и Ковальчук предложили Дзюбе сыграть в хоккей (видео)
Михаил Боярский: «Зенит» вышел абсолютно женоподобной командой
Россиянка Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы
«Атлетико» объявил о приобретении форварда «Милана» за €15 млн
Хоккейный «Спартак» теперь будет играть на «ЦСКА Арене»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь