Гуренко: Футболисты «Динамо» горели желанием удачно сыграть с «Зенитом»

Наставник динамовцев отметил, что его подопечные, несмотря на крупный счет, сделали лишь половину дела. «Объективно оцениваю команды. Мы не могли за счет мастерства обыграть “Зенит”, однако за счет игровой дисциплины добились результата. Мои подопечные горели желанием удачно сыграть с командой из Санкт-Петербурга и у них это получилось. Хочу предостеречь игроков и болельщиков от эйфории. Впереди ответный матч с “Зенитом” в Санкт-Петербурге, и в гостях необходимо выстоять 90 минут», — отметил Сергей Гуренко.