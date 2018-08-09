Семак объяснил выход Лодыгина на поле в матче с минским «Динамо»

«С Лунёвым всё в порядке. Решили дать Юре шанс, ему надо иметь игровую практику. Он важный игрок для нашей команды. Предоставили ему время, чтобы он был в тонусе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.