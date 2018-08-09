Семак объяснил выход Лодыгина на поле в матче с минским «Динамо»

«С Лунёвым всё в порядке. Решили дать Юре шанс, ему надо иметь игровую практику. Он важный игрок для нашей команды. Предоставили ему время, чтобы он был в тонусе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел самое крупное с 1989 года поражение в еврокубках. Тогда сине-бело-голубые проиграли «Штутгарту» в рамках Кубка УЕФА со счётом 0:5.
Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 16 августа. Победитель противостояния встретится в следующем раунде с победителем пары «Хайберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия).