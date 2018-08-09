Боярский: «Зенит» потерял мужское начало

Источник: РИА "Новости"

«Для «Зенита» проиграть такой команде, как минское «Динамо», со счетом 0:4 — это позор. Судя по всему, «Зенит» потерял мужское начало. Что-то с ним случилось. Это очень плохой признак. В начале сезона «Зенит» вышел абсолютно женоподобной командой. Без характера.

Не могу судить главного тренера. Я очень рассчитывал на Семака, но, судя по всему, сегодня был очень плохой день для него. Но по составу он, бесспорно, ошибся.