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23:07 (мск), источник: Газета.Ру

Боярский: «Зенит» потерял мужское начало

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о поражении петербургского клуба в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Для «Зенита» проиграть такой команде, как минское «Динамо», со счетом 0:4 — это позор. Судя по всему, «Зенит» потерял мужское начало. Что-то с ним случилось. Это очень плохой признак. В начале сезона «Зенит» вышел абсолютно женоподобной командой. Без характера.

Не могу судить главного тренера. Я очень рассчитывал на Семака, но, судя по всему, сегодня был очень плохой день для него. Но по составу он, бесспорно, ошибся.

Шансы всегда есть, но свои шансы «Зенит» похоронил. Рассчитывать на то, что команда сможет отыграться в Питере не приходится, — сказал Боярский.

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
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