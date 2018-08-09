Боярский: «Зенит» потерял мужское начало

«Для «Зенита» проиграть такой команде, как минское «Динамо», со счетом 0:4 — это позор. Судя по всему, «Зенит» потерял мужское начало. Что-то с ним случилось. Это очень плохой признак. В начале сезона «Зенит» вышел абсолютно женоподобной командой. Без характера.
Не могу судить главного тренера. Я очень рассчитывал на Семака, но, судя по всему, сегодня был очень плохой день для него. Но по составу он, бесспорно, ошибся.
Шансы всегда есть, но свои шансы «Зенит» похоронил. Рассчитывать на то, что команда сможет отыграться в Питере не приходится, — сказал Боярский.