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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Лайнсмену разбили голову стеклянной бутылкой в матче ЛЕ «Штурм» — АЕК Ларнака

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК был прерван на 40 минут во втором тайме, сообщает iSport.cz.

Игра была остановлена после того, как болельщик разбил голову помощнику арбитра Фредрику Клюверу на 78-минуте, бросив в него стеклянную бутылку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды отправились в подтрибунное помещение. После совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить встречу. Клюверу оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что после игры фанат, бросивший бутылку в лайнсмена, попытался скрыться, но сотрудники местной полиции быстро вычислили его по видеозаписям и задержали.

Матч завершился победой АЕК со счётом 2:0. Ответную встречу команды проведут 16 августа.

Штурм 0:2
Первый тайм: 0:0
АЕК Л
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Merkur Arena
Главные тренеры
Хайко Фогель
Голы
4 Гильем Труйольс 46′
12 Иван Тричковски 74′
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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