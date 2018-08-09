Лайнсмену разбили голову стеклянной бутылкой в матче ЛЕ «Штурм» — АЕК Ларнака

Игра была остановлена после того, как болельщик разбил голову помощнику арбитра Фредрику Клюверу на 78-минуте, бросив в него стеклянную бутылку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rO8KSPr3lXM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды отправились в подтрибунное помещение. После совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить встречу. Клюверу оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что после игры фанат, бросивший бутылку в лайнсмена, попытался скрыться, но сотрудники местной полиции быстро вычислили его по видеозаписям и задержали.