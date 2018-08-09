Лайнсмену разбили голову стеклянной бутылкой в матче ЛЕ «Штурм» — АЕК Ларнака
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК был прерван на 40 минут во втором тайме, сообщает iSport.cz.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК был прерван на 40 минут во втором тайме, сообщает iSport.cz.
Игра была остановлена после того, как болельщик разбил голову помощнику арбитра Фредрику Клюверу на 78-минуте, бросив в него стеклянную бутылку.
Обе команды отправились в подтрибунное помещение. После совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить встречу. Клюверу оказали необходимую медицинскую помощь.
Отмечается, что после игры фанат, бросивший бутылку в лайнсмена, попытался скрыться, но сотрудники местной полиции быстро вычислили его по видеозаписям и задержали.
Матч завершился победой АЕК со счётом 2:0. Ответную встречу команды проведут 16 августа.
|Хайко Фогель
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)