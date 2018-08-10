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6Самые титулованные игроки премьер-лиги
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Глушаков пригодился бы «Спартаку» в Салониках

Экс-главный тренер красно-белых — об игре в Греции.

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У «Спартака» в Лиге чемпионов бывали разные отборы. Поражение от «Кошице» в 1997-м (1:2, 0:0) стало шоком. Не сказать, что словацкая команда превосходила в чем-то красно-белых. И все-таки на тот момент словаки оказались собраннее, еще раз подтвердив, что в таких матчах любые просчеты — тренерские или футболистов — обходятся дорого. Обо всем этом мне не раз вспомнилось по ходу встречи «Спартака» с ПАОК в Салониках. Если верить статистике, то москвичи превзошли хозяев лишь в количестве фолов. Во всем же остальном уступили, оставив лишь надежду на ответный матч двумя забитыми мячами.

— Какое впечатление оставила игра? — поинтересовался я по окончании трансляции из Греции у Романцева, с которым спартаковцы доходили до полуфинала Кубка чемпионов в начале 1990-х.

— Признаюсь, неоднозначное. Моментами просто диву давался тому, какие просчеты допускали обе команды. Прямо как у Шекспира — какая-то комедия ошибок получилась.

Видео
«Спартак» проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА

— Для кого-то комедия, а для кого-то…

— Ну о трагедии пока давайте не говорить — впереди домашняя встреча. Да и пара выездных голов — неплохое подспорье для решения задачи.

— Голы на чужом поле в таких матчах, конечно, в цене. Но не сложилось ли впечатления, что в данном случае со «Спартаком» они сыграли злую шутку?

— Очень на это похоже. До того, как забил Промес, оборона ПАОК позволяла спартаковцам делать на своей половине все что угодно. Вспомните, как до этого беспрепятственно Ивелин Попов расстреливал ворота Пасхалакиса. Возможно, это и расслабило наших ребят. Хотя преимущество в счете и игре, напротив, должно было заставить их стать еще собранней.

— Перелом в игру внес ответный гол греков с пенальти?

— Можно считать и так. И то, что, проигрывая, соперник пойдет вперед, можно было предвидеть.

Вместо этого спартаковцы уступили середину и позволили противнику провести несколько фланговых атак. Одна из них привела сначала к угловому, а затем и к одиннадцатиметровому. После чего разрыв в счете стал минимальным.

— По-вашему, израильский арбитр Гринфельд не погорячился, вынося столь суровое наказание? Ведь у Зобнина не просматривалось стремления умышленно сыграть рукой.

— Такие моменты всегда вызывают споры. И в подобных случаях ФИФА отдает все на откуп судьям. Вспомните, как на мировом чемпионате во встрече с испанцами арбитр тоже наказал пенальти Пике в такой же непростой ситуации. Кстати, в Салониках судья вел себя достаточно уверенно и был достаточно объективен.

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— Что и подтвердил, не оставив без внимания момент, когда во втором тайме в штрафной греков завалили руками Луиза Адриану.

— А вот на чемпионате мира в Японии во встрече с хозяевами, когда в такой же ситуации завалили Семшова, арбитр промолчал. Так что с судейством «Спартаку» на сей раз повезло.

— Зато не повезло с тем, как пробил пенальти Промес. Перегорел?

— Не исключено. Все-таки точный удар уравнивал бы шансы. К тому же дело шло к концу. А когда ты пытаешься отыграться, то сил и нервной энергии тратишь больше, чем соперник. Кстати, если мне не изменяет память, тот же Промес в прошлом чемпионате при счете 0:0 не забил одиннадцатиметровый и хабаровскому СКА.

— Не удивило, что в запасе оказался Глушаков, которого не так давно команда выбрала капитаном?

— Удивило. Денис провел матч на скамейке запасных. Но ответ на вопрос, почему он на ней оказался, знает только главный тренер. Думаю, если Глушаков был бы здоров, то его опыт и характер пригодились бы в этот вечер «Спартаку».

— В Салониках всю встречу провели необстрелянные Максименко и Ломовицкий, а на замену выходил Тимофеев. Давая шанс молодежи, Каррера рисковал?

— В вопросах определения состава тренер всегда рискует. Но только он знает, в каком состоянии находится каждый футболист.

Возможно, Каррера хотел дать молодым попробовать себя на таком уровне. Хотя обычно в матчах подобного ранга ставка делается на опытных бойцов. А на сегодня в распоряжении главного тренера «Спартака» таких хватает.

— Три пропущенных мяча вновь ставят вопрос о качестве игры защитников «Спартака»?

— И не только их. Да, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Боккетти и Жиго сыграли не лучшим образом, ошибались в выборе позиции, теряли мячи. Но оборона — дело не только их одних, а всех игроков. И если мяч оказывается в твоих воротах, то помешать этому, еще на пути к ним, должен был кто-то из партнеров. Чего в действиях спартаковцев не просматривалось.

— Что скажете о сопернике?

— Когда футболисты ПАОК получали свободу, то у них и в атаке что-то получалось, моменты какие-то проскальзывали. Хотя ярких игроков в составе греков я не разглядел. Разве что вратарь. Но используй в концовке с легкой руки Боккетти свой шанс Пелкас, то проблем в ответной встрече у «Спартака» стало бы больше. А так — вспомню Николая Петровича Старостина, который перед игрой с соперником такого уровня говорил: «Это нам по зубам!» Словом, ПАОК мы должны проходить.

ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 Зрители: 29000 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
69′ Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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