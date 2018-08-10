Олег Романцев: Глушаков пригодился бы «Спартаку» в Салониках

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У «Спартака» в Лиге чемпионов бывали разные отборы. Поражение от «Кошице» в 1997-м (1:2, 0:0) стало шоком. Не сказать, что словацкая команда превосходила в чем-то красно-белых. И все-таки на тот момент словаки оказались собраннее, еще раз подтвердив, что в таких матчах любые просчеты — тренерские или футболистов — обходятся дорого. Обо всем этом мне не раз вспомнилось по ходу встречи «Спартака» с ПАОК в Салониках. Если верить статистике, то москвичи превзошли хозяев лишь в количестве фолов. Во всем же остальном уступили, оставив лишь надежду на ответный матч двумя забитыми мячами.

— Какое впечатление оставила игра? — поинтересовался я по окончании трансляции из Греции у Романцева, с которым спартаковцы доходили до полуфинала Кубка чемпионов в начале 1990-х.

— Признаюсь, неоднозначное. Моментами просто диву давался тому, какие просчеты допускали обе команды. Прямо как у Шекспира — какая-то комедия ошибок получилась.

— Для кого-то комедия, а для кого-то…

— Ну о трагедии пока давайте не говорить — впереди домашняя встреча. Да и пара выездных голов — неплохое подспорье для решения задачи.

— Голы на чужом поле в таких матчах, конечно, в цене. Но не сложилось ли впечатления, что в данном случае со «Спартаком» они сыграли злую шутку?

— Очень на это похоже. До того, как забил Промес, оборона ПАОК позволяла спартаковцам делать на своей половине все что угодно. Вспомните, как до этого беспрепятственно Ивелин Попов расстреливал ворота Пасхалакиса. Возможно, это и расслабило наших ребят. Хотя преимущество в счете и игре, напротив, должно было заставить их стать еще собранней.

— Перелом в игру внес ответный гол греков с пенальти?

— Можно считать и так. И то, что, проигрывая, соперник пойдет вперед, можно было предвидеть.

Вместо этого спартаковцы уступили середину и позволили противнику провести несколько фланговых атак. Одна из них привела сначала к угловому, а затем и к одиннадцатиметровому. После чего разрыв в счете стал минимальным.

— По-вашему, израильский арбитр Гринфельд не погорячился, вынося столь суровое наказание? Ведь у Зобнина не просматривалось стремления умышленно сыграть рукой.

— Такие моменты всегда вызывают споры. И в подобных случаях ФИФА отдает все на откуп судьям. Вспомните, как на мировом чемпионате во встрече с испанцами арбитр тоже наказал пенальти Пике в такой же непростой ситуации. Кстати, в Салониках судья вел себя достаточно уверенно и был достаточно объективен.

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— Что и подтвердил, не оставив без внимания момент, когда во втором тайме в штрафной греков завалили руками Луиза Адриану.

— А вот на чемпионате мира в Японии во встрече с хозяевами, когда в такой же ситуации завалили Семшова, арбитр промолчал. Так что с судейством «Спартаку» на сей раз повезло.

— Зато не повезло с тем, как пробил пенальти Промес. Перегорел?

— Не исключено. Все-таки точный удар уравнивал бы шансы. К тому же дело шло к концу. А когда ты пытаешься отыграться, то сил и нервной энергии тратишь больше, чем соперник. Кстати, если мне не изменяет память, тот же Промес в прошлом чемпионате при счете 0:0 не забил одиннадцатиметровый и хабаровскому СКА.

— Не удивило, что в запасе оказался Глушаков, которого не так давно команда выбрала капитаном?

— Удивило. Денис провел матч на скамейке запасных. Но ответ на вопрос, почему он на ней оказался, знает только главный тренер. Думаю, если Глушаков был бы здоров, то его опыт и характер пригодились бы в этот вечер «Спартаку».

— В Салониках всю встречу провели необстрелянные Максименко и Ломовицкий, а на замену выходил Тимофеев. Давая шанс молодежи, Каррера рисковал?

— В вопросах определения состава тренер всегда рискует. Но только он знает, в каком состоянии находится каждый футболист.

Возможно, Каррера хотел дать молодым попробовать себя на таком уровне. Хотя обычно в матчах подобного ранга ставка делается на опытных бойцов. А на сегодня в распоряжении главного тренера «Спартака» таких хватает.

— Три пропущенных мяча вновь ставят вопрос о качестве игры защитников «Спартака»?

— И не только их. Да, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Боккетти и Жиго сыграли не лучшим образом, ошибались в выборе позиции, теряли мячи. Но оборона — дело не только их одних, а всех игроков. И если мяч оказывается в твоих воротах, то помешать этому, еще на пути к ним, должен был кто-то из партнеров. Чего в действиях спартаковцев не просматривалось.

— Что скажете о сопернике?