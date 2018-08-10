Олег Романцев: Глушаков пригодился бы «Спартаку» в Салониках

У «Спартака» в Лиге чемпионов бывали разные отборы. Поражение от «Кошице» в 1997-м (1:2, 0:0) стало шоком. Не сказать, что словацкая команда превосходила в
— Какое впечатление оставила игра? — поинтересовался я по окончании трансляции из Греции у Романцева, с которым спартаковцы доходили до полуфинала Кубка чемпионов в начале 1990-х.
— Признаюсь, неоднозначное. Моментами просто диву давался тому, какие просчеты допускали обе команды. Прямо как у Шекспира —
— Для
— Ну о трагедии пока давайте не говорить — впереди домашняя встреча. Да и пара выездных голов — неплохое подспорье для решения задачи.
— Голы на чужом поле в таких матчах, конечно, в цене. Но не сложилось ли впечатления, что в данном случае со «Спартаком» они сыграли злую шутку?
— Очень на это похоже. До того, как забил Промес, оборона ПАОК позволяла спартаковцам делать на своей половине все что угодно. Вспомните, как до этого беспрепятственно Ивелин Попов расстреливал ворота Пасхалакиса. Возможно, это и расслабило наших ребят. Хотя преимущество в счете и игре, напротив, должно было заставить их стать еще собранней.
— Перелом в игру внес ответный гол греков с пенальти?
— Можно считать и так. И то, что, проигрывая, соперник пойдет вперед, можно было предвидеть.
Вместо этого спартаковцы уступили середину и позволили противнику провести несколько фланговых атак. Одна из них привела сначала к угловому, а затем и к одиннадцатиметровому. После чего разрыв в счете стал минимальным.
—
— Такие моменты всегда вызывают споры. И в подобных случаях ФИФА отдает все на откуп судьям. Вспомните, как на мировом чемпионате во встрече с испанцами арбитр тоже наказал пенальти Пике в такой же непростой ситуации. Кстати, в Салониках судья вел себя достаточно уверенно и был достаточно объективен.
— Что и подтвердил, не оставив без внимания момент, когда во втором тайме в штрафной греков завалили руками Луиза Адриану.
— А вот на чемпионате мира в Японии во встрече с хозяевами, когда в такой же ситуации завалили Семшова, арбитр промолчал. Так что с судейством «Спартаку» на сей раз повезло.
— Зато не повезло с тем, как пробил пенальти Промес. Перегорел?
— Не исключено.
— Не удивило, что в запасе оказался Глушаков, которого не так давно команда выбрала капитаном?
— Удивило. Денис провел матч на скамейке запасных. Но ответ на вопрос, почему он на ней оказался, знает только главный тренер. Думаю, если Глушаков был бы здоров, то его опыт и характер пригодились бы в этот вечер «Спартаку».
— В Салониках всю встречу провели необстрелянные Максименко и Ломовицкий, а на замену выходил Тимофеев. Давая шанс молодежи, Каррера рисковал?
— В вопросах определения состава тренер всегда рискует. Но только он знает, в каком состоянии находится каждый футболист.
Возможно, Каррера хотел дать молодым попробовать себя на таком уровне. Хотя обычно в матчах подобного ранга ставка делается на опытных бойцов. А на сегодня в распоряжении главного тренера «Спартака» таких хватает.
— Три пропущенных мяча вновь ставят вопрос о качестве игры защитников «Спартака»?
— И не только их. Да, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Боккетти и Жиго сыграли не лучшим образом, ошибались в выборе позиции, теряли мячи. Но оборона — дело не только их одних, а всех игроков. И если мяч оказывается в твоих воротах, то помешать этому, еще на пути к ним, должен был
— Что скажете о сопернике?
— Когда футболисты ПАОК получали свободу, то у них и в атаке
|Рэзван Луческу
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони (Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан (Израиль)